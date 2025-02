Americko-ruské rokovania. Rubio a Lavrov sa dohodli na spustení mierových rokovaní – VIDEO, FOTO

18.2.2025 (SITA.sk) -

Rubio a Lavrov sa dohodli, že „vymenujú príslušné tímy na vysokej úrovni, aby začali pracovať na ceste k čo najskoršiemu ukončeniu konfliktu na Ukrajine spôsobom, ktorý bude trvalý, udržateľný a prijateľný pre všetky strany,“ uviedla hovorkyňa rezortu diplomacie Tammy Bruceová.Spojené štáty vítajú stretnutie v Saudskej Arábii ako „dôležitý krok vpred“. Obaja spomenutí ministri podporili „budúcu spoluprácu“ medzi svojimi dvoma krajinami.Rubio a Lavrov sa dohodli, že „položia základy pre budúcu spoluprácu v otázkach spoločného geopolitického záujmu a historických ekonomických a investičných príležitostí, ktoré vyplynú z úspešného ukončenia konfliktu na Ukrajine“, dodala Bruceová.Rubio vo svojom prejave v Rijáde po stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom povedal, že je „presvedčený“, že Moskva je ochotná zapojiť sa do „vážneho procesu“ na ukončenie vojny. Rubio zároveň povedal, že na rokovaniach o Ukrajine „bude musieť byť pri stole“ aj Európska únia.Delegácie vedené ministrami zahraničných vecí Marcom Rubiom Sergejom Lavrovom sa streli na takejto úrovni prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, ktorú Moskva odštartovala 24. februára 2022. Mier na Ukrajine „musí byť sprevádzaný silnými a dôveryhodnými bezpečnostnými zárukami", povedal v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron po telefonáte so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským Britský premiér Keir Starmer v pondelok vyhlásil, že v prípade dosiahnutia mieru na Ukrajine bude „jediným spôsobom", ako zabrániť Rusku v opätovnom útoku na Kyjev „bezpečnostná záruka zo strany USA".Starmer potvrdil, že na budúci týždeň zamieri do Washingtonu, aby sa stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom „a prediskutoval to, čo považujeme za kľúčové prvky trvalého mieru".