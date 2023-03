Schéma EÚ o presune detí migrantov z Grécka sa skončila, Únia čelí obavám z prieťahov pri uzatváraní novej dohody

Európska komisia prisľúbila, že po rokoch odkladov v roku 2024 dokončí nové migračné pravidlá, spoločné pre všetky členské štáty. Hlavný problém sa sústreďuje okolo takzvaného mechanizmu solidarity, v rámci ktorého by členské štáty dostali relokačné kvóty na pomoc krajinám ako Grécko, Taliansko a Španielsko, kam prichádza väčšina žiadateľov o azyl.





29.3.2023 (SITA.sk) - Dobrovoľný program členských štátov Európskej únie na prijímanie detí migrantov bez sprievodu z Grécka sa v utorok oficiálne skončil. To vyvolalo obavy z prieťahov, ktorým EÚ naďalej čelí pri uzatváraní novej komplexnej dohody o migrácii.Ako uviedli grécke úrady, dovedna 15 maloletých zo Somálska, Gambie a Pakistanu nastúpilo v utorok v Aténach do lietadla smerujúceho do portugalského Lisabonu, čím sa celkový počet detí migrantov premiestnených v rámci programu od roku 2020 zvýšil na 1368 v celkovo 16 krajinách.