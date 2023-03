Čaputová s estónskym prezidentom Karisom navštívia Spiš, úradovať bude z Košíc

Online samit pre demokraciu

29.3.2023 (SITA.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu navštívi Spiš a v nasledujúcich dňoch aj Bardejov, Prešov a Trebišov. Prezidentka bude ešte do konca tohto týždňa úradovať z Košíc. Spolu s estónskym prezidentom Alarom Karisom navštívia predpoludním Spišský hrad.Popoludní prezidentku oboznámia s projektom výstavby domov v obci Kocerovce, do ktorého zapojili miestnu rómsku komunitu. V tlačovej správe o tom informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec. Keď sa prezidentka vráti do Košíc, navštívi tiež jedno z najvýznamnejších vedeckých pracovísk v Košiciach, a to laboratóriá Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií PROMATECH. Podvečer sa prezidentka pripojí k online samitu pre demokraciu, ktorý organizuje prezident USA Joe Biden Vo štvrtok prezidentka navštívi Bardejov, kde sa stretne s predstaviteľmi samospráv bardejovského okresu a navštívi aj Baziliku sv. Egídia, ako aj zrekonštruovaný Františkánsky kláštor. Navštívi aj prevádzku spoločnosti Obuv-Špeciál, ktorá má dlhoročnú tradíciu výroby obuvi v Bardejove.Popoludní prezidentka bude smerovať do Prešova, kde sa stretne s osobnosťami mesta a šarišského regiónu a večer sa zúčastní na Veľkonočnom koncerte Štátnej filharmónie Košice v Dome umenia. V piatok prezidentka príde do Trebišova, kde sa stretne s osobnosťami mesta a regiónu Dolný Zemplín.