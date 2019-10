Schiff obvinil Trumpa zo zastrašovania svedkov a nabádania k násiliu

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 2. októbra (TASR) - Tweety amerického prezidenta Donalda Trumpa o informátorovi v tzv. ukrajinskej kauze sú "očividným pokusom o zastrašovanie svedkov" a "nabádaním k násiliu". V stredu to vyhlásil predseda výboru Snemovne reprezentantov USA pre spravodajské služby Adam Schiff. Informovala o tom agentúra AP.Schiff v tejto súvislosti na tlačovej konferencii zdôraznil, že akákoľvek snaha administratívy amerického prezidenta o blokovanie vyšetrovania bude považovaná za dodatočný dôkaz, ktorý môže viesť k ústavnej žalobe (impeachmentu) proti Trumpovi.Trump tvrdí, že sa snaží odhaliť totožnosť informátora v ukrajinskej kauze. Sťažnosť neznámeho informátora na údajnú snahu amerického prezidenta vyvíjať počas telefonátu nátlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby mu zaobstaral politicky užitočné informácie o bývalom viceprezidentovi USA Joeovi Bidenovi, totiž viedla až k Trumpovmu vyšetrovaniu.Biden je významným politikom opozičnej Demokratickej strany, ktorý chce kandidovať proti Trumpovi v budúcoročných prezidentských voľbách.Šéf Bieleho domu taktiež podľa agentúry AFP uviedol, že funkcionári zapletení do zverejnenia daných informácií sa dopustili vlastizrady, a Demokratickú stranu obvinil, že mrhá časom na impeachmentovú "hovadinu"."Nečinní demokrati by sa mali venovať budovaniu našej krajiny a nemali by strácať čas ani energiu na hovadiny, čo je ich jediná činnosť, odkedy ma v roku 2016 zvolili drvivou väčšinou hlasov (voliteľov) v pomere 223 k 306," vyhlásil Trump, ktorý Schiffa v jednom zo svojich stredajších tweetov označil za "odľuda".Proces smerujúci k impeachmentu sa začal na základe sťažnosti utajeného informátora, podľa ktorého Trump údajne v telefonáte Zelenského žiadal, aby Ukrajina "vytiahla špinu" na Bidena alebo jeho syna Huntera, pôsobiaceho v predstavenstve ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Burisma, ktorej činnosť vyšetruje ukrajinský protikorupčný úrad.Biely dom ešte 25. septembra zverejnil krátku správu, ktorá sumarizovala Trumpov telefonát so Zelenským.