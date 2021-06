Schmiedlová a Šramková neuspeli v kvalifikácii, Wimbledon bude bez nich

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.6.2021 (Webnoviny.sk) - Tretí grandslamový turnaj sezóny londýnsky Wimbledon bude bez slovenskej tenistky v hlavnej súťaži dvojhry. Anna Karolína Schmiedlová aj Rebecca Šramková nezvládli vo štvrtok svoje zápasy 2. kola kvalifikácie, ktorá sa hrá v londýnskom Roehamptone. Zo slovenských mužov má na základe rebríčka garantovanú hlavnú súťaž na londýnskej tráve iba Norbert Gombos Rebríčkovo vyššie postavená Schmiedlová (122.) prehrala s Poľskou Urszulou Radwanskou 3:6, 5:7. Zápas trval 93 minút a Schmiedlová až šesťkrát prišla o svoje podanie. Neskôr Šramková (228.) viedla nad favorizovanou Bieloruskou Oľgou Govorcovovou nádejne 6:4 a 4:1, ale prehrala 6:4, 6:7 (2), 2:6. Slovenka mala veľkú šancu ukončiť zápas aj v dvanástom geme tretieho setu, keď za stavu 6:5 a 30:15 bola dve loptičky od víťazstva. V treťom sete Šramková viedla s brejkom 2:1, ale potom už neuhrala ani jeden gem.Slovensko má vo wimbledonskej kvalifikácii v hre už len jedného zástupcu - Alexa Molčana . Dvadsaťtriročný tenista s renkingom 158 vo štvrtok popoludní zabojuje o premiérovú účasť v hlavnej súťaži na turnaji veľkej štvorky proti Francúzovi Antoinemu Hoangovi.Molčan už v roku 2021 Hoanga raz zdolal, podarilo sa mu to v kvalifikácii o postup do hlavnej súťaže na turnaji ATP vo francúzskom Marseille v prvej polovici marca. Slovenský tenista sa tam druhýkrát v kariére dostal do hlavného "pavúka" na okruhu ATP. Medzitým sa na turnaji ATP dostal už aj do finále, vyšlo mu to v máji v srbskom Belehrade