Hamšík, Dúbravka a Škriniar zhodnotili zápas proti Španielsku aj účinkovanie Slovenska na ME vo futbale 2020

24.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia už má za sebou účinkovanie na svojom treťom vrcholnom turnaji v ére samostatnosti.Kým na MS 2010 aj ME 2016 postúpili Slováci zo skupiny do vyraďovacej časti, na Eure 2020 odloženom o jeden rok sa im to nepodarilo.Zverenci trénera Štefana Tarkoviča na turnaji v E-skupine zdolali Poliakov 2:1, prišli však prehry so Švédmi 0:1 a Španielmi 0:5. Napokon z toho bola tretia priečka v skupine.Kapitán slovenského družstva Marek Hamšík po stredajšej vysokej prehre so Španielmi chlapsky priznal, že Slováci tento duel nezvládli."Päť gólov je veľké sústo. Sme z toho sklamaní, ale hrali sme proti niekdajším majstrom sveta a obrovskému mužstvu. Hrali sme proti fantastickému súperovi, ktorí nám dal lekciu moderného futbalu. Musíme dať hlavy hore, aj keď sme pre výsledok mohli urobiť viac. Nejdeme za tento výsledok schovávať, ale treba ísť ďalej. Je na čom stavať," povedal skúsený stredopoliar vo videu na oficiálnom web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).K celému turnaju poznamenal: "Bol veľmi náročný, no myslím si, že dva a pol zápasu sa bolo na čo pozerať a z našej strany to bolo slušné. Najviac nás môže mrzieť druhý polčas so Španielmi. Najkľúčovejší bol asi zápas so Švédmi. Škoda tej penalty, pretože som presvedčený, že gól by nám nevedeli streliť. Možno tam sa to lámalo. Za celý turnaj sme si vypracovali veľmi málo šancí, na tomto musíme popracovať. Sme malá krajina a už účasť na veľkom šampionáte pre nás musí byť pocta, pre mňa osobne to pocta bola. Ideme z turnaja zo zdvihnutými hlavami."Smutný bol po súboji proti Španielom gólman Martin Dúbravka ktorý síce najprv zneškodni pokutový kop súpera, o niekoľko okamihov neskôr si však nepríjemnú padajúcu loptu zrazil do vlastnej bránky."Vybral som si slabšiu chvíľku. Lopta sa odrazila od brvna a rotovala. Ja som čakal, že skončí opäť na brvne alebo na sieťke. Keď sa však blížila nadol, tak som sa to snažil vyhodnotiť a snažil ju trafiť. Trochu mi 'uhla' a skončila v bránke. Ten gól ovplyvnil dianie. Asi ešte niekoľko dní budem za hlupáka, ale aj takéto momenty prináša futbal. Neskloním hlavu a nebudem hrať mŕtveho chrobáka," komentoval brankár anglického Newcastlu United K duelu proti Španielom následne dodal: "Nevyšlo nám to podľa predstáv. Prvých 30 minút na nás dosť vyliezli a my sme sa len bránili. Dokázali sme udržať ich tlak, nevypracovali si extrémne šance. Potom prišla penalta a zlomový prvý gól, ktorý ovplyvnil dianie duelu. Oni už potom dokázali kontrolovať hru. My sme si v polčase povedali, že to skúsime, ale otvorili sme priestory a oni to dokázali využiť. Španielov to dostalo na koňa. Súper si vypracoval dosť šancí a všetko im tam aj padlo. Nezaslúžili sme si zvíťaziť. Najviac nás mrzí, že sme sa neprezentovali dobrým a kompaktným výkonom a nevypracovali si väčšiu šancu. Počnúc mnou sme na niektorých postoch asi nepodali také výkony, ako by sme mali."Aj Dúbravka si našiel priestor na krátke zhodnotenie celého turnaja zo slovenskej strany: "Odohrali sme dva kvalitné zápasy a je na čom stavať. So Španielmi nám zápas nevyšiel."Stopér Milan Škriniar z talianskeho Interu Miláno priznal, že súboj proti Španielom sa mu nehodnotí jednoducho."Súper nas predčil vo všetkom. Vedeli sme, že Španieli budú veľmi silní na lopte, my sme im to však veľmi nesťažovali a to nás mrzí. Ťažko sa hrá, keď sme pod tlakom celých 90 minút. Nebolo dobré, že sme si vpredu nepodržali loptu, nenahrali si a nevytvorili nejakú šancu. V prvých dvoch dueloch sa Španieli strelecky trápili, ale proti nám im kombinácie vyšli a aj šťastie bolo na ich strane," povedal na webe SFZ Škriniar,Následne sa zastal aj svojho reprezentačného kolegu v bránke Martina Dúbravku, ktorého vlastný gól odštartoval španielsku kanonádu "Nebude za hlupáka, lebo chytil penaltu a v prvých dvoch dueloch na šampionáte nás podržal. Prehrali sme ako tím. Aj víťazstvá boli tímové."Aj Škriniar na záver vyzdvihol prvé dva zápasy Slovákov na ME. "Ako pozitívum vnímam našej prvé dva zápasy na turnaji. V nich sme ukázali, že ten futbal hrať vieme. Duel proti Švédom asi rozhodol. Tam sme zo seba mohli dostať viac a ukopať nejakú remízu. Boli sme tu dobrá partia a na tomto to u nás musí byť vždy postavené."ME po súbojoch v základných skupinách čaká vyraďovacia časť. Od soboty do utorka sú na programe osemfinálové stretnutia. Štvrťfinále príde na rad 2. a 3. júla, semifinále 6. a 7. júla a finále v nedeľu 11. júla.