Schmiedlová na olympiáde v Paríži zvíťazila nad Haddadovou Maiovou, v osemfinále vyzve Paoliniovú

29.7.2024 (SITA.sk) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová postúpila do osemfinále dvojhry olympijského turnaja na dvorcoch areálu Roland Garros. V druhom zápase si v Paríži poradila s Brazílčankou Beatriz Haddadovou Maiovou v dvoch setoch 6:4, 6:4. Medzi šestnástkou najlepších sa 29-ročná Slovenka stretne so štvrtou najvyššie nasadenou Jasmine Paoliniovou z Talianska.Rodáčka z Košíc až päťkrát v zápase stratila svoje podanie, no to súperkine si uchmatla až sedemkrát. Schmiedlová tak vylepšila svoje olympijské maximum, pri debute pod piatimi kruhmi v Riu de Janeiro 2016, kde skončila v 2. kole.V pozícii osemfinálovej favoritky bude Paoliniová, ktorá vyhrala šesť z ôsmich vzájomných duelov proti Schmiedlovej. Zatiaľ naposledy sa obe hráčky stretli v apríli 2023, v bratislavskom NTC triumfovala na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej 2:1 na sety.