Slovenský skejtbordista Richard Tury postúpil na OH v Paríži do finále disciplíny street. Medzi najlepšiu osmičku prekĺzol z poslednej možnej pozície so známkou 257,99. O medaily bude bojovať ako jediný Európan.





Disciplína street pozostáva zo siedmich častí, dvoch jázd a piatich trikov. Výsledná známka sa vytvorí z lepšej jazdy a dvoch najlepších trikov. Tury nastúpil v záverečnej štvrtej skupine štartujúcich a mal tak predstavu, akú bodovú úroveň treba na postup do finále dosiahnuť. Prvá jazda mala v jeho podaní vysokú kvalitu a získal za ňu 87,84 b. V druhej spadol na zábradlí a známka 53,37 sa tak škrtla.Prvý trik Turyho mal hodnotu 78,84, ďalšie tri sa však skončili pádom a slovenský reprezentant sa tak dostal pod tlak. Zvládol ho, keď predviedol trik s hodnotou 91,31. Finále bolo na programe už v pondelok od 17.00 h.