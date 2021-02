Schmiedlová nestačila na Jabeurovú a s Australian Open sa lúči

Štyri razy prišla o podanie

Mierne zlepšenie Slovákov

10.2.2021 (Webnoviny.sk) - Iba tri dni trvala účasť slovenských tenistov vo dvojhre na Australian Open 2021. Posledná slovenská zástupkyňa Anna Karolína Schmiedlová si už svoj pobyt v "pavúku" hlavnej súťaže o ďalšie dva dni nepredĺžila.Podľahla Tunisanke Ons Jabeurovej za 67 minút 3:6, 2:6 a ani na siedmy pokus v Melbourne neprenikla do 3. kola. Maximom 26-ročnej Košičanky na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny zostáva 2. kolo z rokov 2014 a 2015.Schmiedlová (129. v rebríčku WTA ) štatisticky proti turnajovej dvadsaťsedmičke Jabeurovej nemala nárok. Jej súperka dominovala vo víťazných úderoch 19-6, na esá to bolo 6-0. Kým Slovenka štyri razy prišla o svoje podanie, Tunisanka ani raz. Obe hráčky sa dopustili 25 nevynútených chýb.Zo slovenskej štvorice Norbert Gombos Viktória Kužmová a Anna Karolína Schmiedlová sa objavila v 2. kole AO 2021 iba Schmiedlová. Paradoxne vyznieva fakt, že práve ona pôvodne v Melbourne ani nemala štartovať, lebo neprešla kvalifikáciou v Dubaji. Napokon sa v Austrálii objavila so statusom "lucky loser", čiže ako šťastná náhradníčka.V porovnaní s rovnakým turnajom v roku 2020 slovenskí tenisti zaznamenali mierne zlepšenie, lebo pred rokom neprešiel do 2. kola v Melbourne Parku žiadny z nich. Dlhodobo slabú bilanciu slovenských hráčov na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny podčiarkuje aj rok 2019, keď do 2. kola postúpila z pätice našincov iba Viktória Kužmová.