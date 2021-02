Úvod majstrovstiev sveta v biatlone patril Nórom, Slovákom preteky miešaných štafiet nevyšli

Slováci na osemnástom mieste

Cieľom bola pätnástka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.2.2021 (Webnoviny.sk) - Nórske kvarteto v zložení Sturla Holm Laegreid Tiril Eckhoffová a Marte Olsbuová Röiselandová ovládlo úvodnú súťaž na majstrovstvách sveta v biatlone v slovinskej Pokljuke.Preteky miešaných štafiet na 4 x 7,5 km vyhrali Nóri s náskokom 27 sekúnd pred tímom Rakúska (David Komatz, Simon Eder, Dunja Zdoucová, Lisa Theresa Hauserová), tretiu priečku obsadili a bronz získali Švédi v zložení Sebastian Samuelsson , Martin Ponsiluoma, Linn Perssonová a Hanna Öbergová (+30,6 s).Nóri museli v stredu dobíjať až jedenásťkrát, no bežecky boli výborní a nestačili na nich Rakúšania s dvoma dobíjaniami a ani Švédi, ktorí dobíjali osemkrát. Prekvapením je až 9. priečka Rusov, ktorí štartovali ako športovci Ruskej biatlonovej únie.Slovenský tím v zložení Michal Šima Paulína Fialková v konečnom účtovaní obsadil 18. priečku so stratou 5:06,1 min na víťazov.Michal Šima po štyroch chybných výstreloch poslal na druhý úsek z 23. miesta Tomáša Hasillu, ktorý minul dvakrát a na odovzdávku prišiel na 20. pozícii."Nie som veľmi spokojný, na trati som dosť trápil," zhodnotil pre RTVS Šima, Hasilla po ňom dodal: "Sme vzadu, takže nie som spokojný. Chceli sme sa hýbať do pätnástky. Dúfal som, že sa dotiahnem na väčšiu skupinu v popredí. Bežecky som sa cítil celkom fajn, mal som super lyže. Uvidíme, ako to pôjde ďalej."Ivona Fialková síce previedla bezchybnú streľbu v ľahu, no v stoji sa jej nedarilo podľa predstáv a musela absolvovať jeden trestný okruh, jej sestra Paulína tak na trať vybiehala z 22. priečky.Paulína Fialková v ľahu trafila všetkých päť terčov bez dobíjania, v stoji potrebovala jeden rezervný náboj. V cieli napokon skončili Slováci na 18. mieste o dve desatiny sekundy pred Estónskom.Vo štvrtok je v Pokljuke voľný deň, v piatok 12.2. absolvujú rýchlostné preteky muži a o deň neskôr aj ženy.