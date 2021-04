Schmiedlová postúpila do finále kvalifikácie v Madride, vyzve bývalú svetovú dvojku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.4.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa prebojovala do finále kvalifikácie dvojhry na turnaji WTA 1000 v Madride. Na tradičnom antukovom podujatí Mutua Madrid Open Schmiedlová zdolala rebríčkovo vyššie postavenú Belgičanku Alison van Uytvanckovú za 92 minút 0:6, 6:2, 6:0.Je pozoruhodné, že 26-ročná Slovenka (115. v rebríčku WTA) najprv inkasovala nepopulárneho "kanára" a v rozhodujúcom treťom sete ho nadelila súperke. O postup do hlavnej súťaže si zahrá proti skúsenej 36-ročnej Ruske Vere Zvonarevovej , ktorá získala 12 titulov vo dvojhre a v roku 2010 bola v rebríčku WTA na 2. mieste.V utorok boli v hre na antukových turnajoch aj štyria slovenskí muži. V Mníchove na turnaji ATP 250 sa Andrej Martin predstavil v 1. kole dvojhry ako tzv. lucky loser, ale neuspel. S nasadenou sedmičkou Nemcom Janom-Lennardom Struffom za 76 minút prehral 4:6, 3:6. Pôvodne Martin nemal hrať v hlavnej súťaže, keďže vo finále kvalifikácie prehral s Američanom Mackenziem McDonaldom 3:6, 2:6.Na challengerovom turnaji v Ostrave dvaja Slováci z troch postúpili do 2. kola dvojhry. Alex Molčan ako kvalifikant nečakane vyradil nasadenú dvojku Brazílčana Thiaga Seybotha Wilda 6:1, 6:4 a rovnako úspešný kvalifikant Lukáš Klein si poradil s Kanaďanom Petrom Polanským 6:3, 7:5. Neuspel Lukáš Lacko. V zápase skúsených tridsiatnikov prehral s Uzbekom Denisom Istominom 6:0, 1:6, 4:6.