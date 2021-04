Futbalisti Bayernu budú mať nového trénera Nagelsmanna, Lipsko dostane štedrú kompenzáciu

aktualizované 27. apríla, 17:03



S Lipskom mal zmluvu na dve sezóny

Bayern je len krok od obhajoby titulu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.4.2021 (Webnoviny.sk) -Na lavičke nemeckého futbalového klubu Bayern Mníchov odchádzajúceho Hansa-Dietera Flicka nahradí v lete 2021 aktuálny kouč konkurenčného Lipska Julian Nagelsmann Tridsaťriročný kouč síce mal zmluvu s RB Lipsko aj na nasledujúce dve sezóny, vedenie "býkov" však pristúpilo na dohodu a od Bayernu získa štedrú finančnú kompenzáciu. Jej výšku síce Bayern nepotvrdil, no podľa denníka Bild ide o 25 miliónov eur, v zákulisí sa hovorilo aj o sume 30 miliónov eur.Nagelsmann je vôbec najmladším kormidelníkom, ktorý svoj tím priviedol do semifinále Ligy majstrov. S Lipskom sa mu to podarilo v auguste 2020, Nemci vtedy po prehre 0:3 vypadli s neúspešným finalistom Parížom Saint-Germain.Hans-Dieter Flick nedávno informoval vedenie Bayernu, že v lete 2021 plánuje opustiť organizáciu bavorského mužstva. Jeho meno sa spája s možným prevzatí reprezentačného kormidla po Joachimovi Löwovi, ktorý v uvedenej funkcii skonči po majstrovstvách Európy.Bayern je v sezóne 2020/2021 už len krok od obhajoby bundesligového titulu, v Lige majstrov však nezopakuje prvenstvo z leta 2020. Mníchovčania totiž vo štvrťfinále LM vypadli s PSG.