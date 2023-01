Schmiedlová sfúkla Trevisanovú a na Australian Open vyzve ďalšiu Talianku

Australian Open - 1. kolo



výsledok



Anna Karolína Schmiedlová (SR) - Marta Trevisanová (Tal./21.) 6:3, 6:2 za 73 minút



17.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenská ženská tenisová jednotka Anna Karolína Schmiedlová zaznamenala štvrté víťazstvo na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne za sebou, po úspešnej trojkolovej kvalifikácii zvládla aj prvý zápas v hlavnej súťaži.V utorňajšom zápase 1. kola dvojhry zdolala 21. nasadenú Talianku Martinu Trevisanovú za 73 minút 6:3, 6:2 a o premiérový postup do 3. kola zabojuje proti jej krajanke Camile Giorgiovej , aktuálne 70. hráčke rebríčka WTA.Schmiedlová, ktorej patrí v rebríčku WTA 105. priečka, hrá na Australian Open deviatykrát v kariére, do 2. kola dvojhry postúpila aj v rokoch 2014, 2015 a 2021. S 31-ročnou Giorgiovou sa doposiaľ stretla raz - vo finále halového turnaja v poľských Katoviciach v roku 2015 ju zdolala 2:0.Schmiedlová je posledná slovenská zástupkyňa vo dvojhre v Melbourne Parku, keďže Kristína Kučová v 1. kole prehrala s Ruskou Dianou Šnajderovou. Medzi mužmi je stále v hre Alex Molčan , ktorý v 1. kole vyradil Švajčiara Stana Wawrinku a v 2. kole si zmeria sily so šiestym nasadeným Kanaďanom Felixom Augerom-Aliassimeom.