Varga si dokončením Rely Dakar splnil sen, Svitko skončil na 12 pozícií

16.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský jazdec na štvorkolke Juraj Varga má za sebou vydarenú premiéru na slávnych pretekoch Rely Dakar v Saudskej Arábii, v celkovom poradí obsadil výborné štvrté miesto. Do cieľa prišlo 10 z 18 pretekárov v tejto kategórii.Motocyklista Štefan Svitko dosiahol pri svojej 14. účasti na podujatí konečnú 12. pozíciu, zo 134 štartujúcich dokončilo preteky 90 jazdcov.„Bol to môj dávny sen, že sa na Dakar dostanem a úspešne ho dokončím. Pracovali sme na tom veľmi dlhú dobu a určite to zato stálo. Mám za sebou veľmi veľa pretekov v rôznych krajinách po celom svete, ale Dakar je Dakar. Môj tím odviedol skvelú prácu a na tom, že sme v cieli, majú najväčšiu zásluhu René Šilák, Roland Benďák a Enrik Péter, pretože väčšinu Dakaru makali do rána, aby bolo vždy všetko na 100%. Dokončiť Dakar bol náš cieľ, ale my k tomu berieme úžasné 4. miesto," uviedol Varga na webe Slovenskej motocyklovej federácie (SMF) Po 14 etapách mal stratu 2:51:22 h na víťazného Francúza Alexandra Girouda. Svitko zaostal o 1:50:42 h za najlepším motocyklistom Argentínčanom Kevinom Benavidesom „Môj štrnásty Dakar mám za sebou. Je to celkom dobré umiestnenie, ale kto má pozná, tak vie, že som určite chcel viac. Snažil som sa urobiť pre to maximum v príprave alebo počas pretekov, ale je to šport a boli rýchlejší jazdci. V prvom rade by som sa chcel poďakovať svojim partnerom a kamarátom, vďaka ktorým som tu mohol štartovať. Samozrejme, aj chalanom z tímu, ktorí urobili pre mňa maximum. Tohtoročné dvanáste miesto by som chcel venovať svojmu otcovi. Som veľmi rád, že ma k tomuto krásnemu športu doviedol," povedal Svitko na webe SMF.Medzi kamionistami sa predstavili traja Slováci. Róbert Kasák s Tomášom Kazarkom a Čechom Jaroslavom Kolářom obsadili konečné 16. miesto, keď v cieli mali celkové manko viac ako 56 hodín na víťazného Holanďana Janusa van Kasterena. Ľubomír Palčo s Maďarom Zsoltom Darázsim a Francúzom Pierrom Calmonom odstúpili z pretekov v záverečnej 14. etape, po tej 13. boli na 42. pozícii zo 49 posádok so stratou viac ako 300 hodín, v cieli klasifikovali 22 tímov. V súťaži automobilov nedokončili Rely Dakar 2023 slovenský navigátor Marek Sýkora s Čechom Miroslavom Zapletalom, ktorí vo 4. etape havarovali.Druhú Rely Dakar absolvovala slovenská automobilová posádka Juraj Ulrich Ľuboš Schwarzbacher v kategórii Classic, celkovo skončili na 16. priečke a vo svojej triede H2 boli siedmi.„Pocity sú úžasné. Splnili sme to, čo sme chceli. Prišli sme do cieľa a máme stopercentnú úspešnosť. V záverečných dňoch sme sa trochu vytrápili, čakali sme lepší výsledok. Sme však vďační za to, že sme vôbec mohli prejsť cieľovou čiarou, lebo to tak nevyzeralo," zhodnotil preteky Juraj Ulrich pre agentúru SITA.„Je to naozaj úžasný a neopísateľný pocit. Podarilo sa nám aj druhýkrát prísť do cieľa a sme o nejakých 35 miest vyššie, o 16. mieste sa nám ani nesnívalo. Dúfali sme v Top 10, ale auto malo dosť. Sme radi za to, čo sme dosiahli," doplnil svojho kolegu Ľuboš Schwarzbacher.