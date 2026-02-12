Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Tlačové správy

Schneider Electric a McLaren Racing spájajú sily v oblasti energetických technológií


Tagy: PR

McLaren Racing a Schneider Electric oznámili partnerstvo v oblasti energetických technológií, ktoré zahŕňa tím McLaren Mastercard Formula 1, rovnako ako tímy Arrow McLaren IndyCar, McLaren F1 Academy aj McLaren United ...



mclaren 676x349 12.2.2026 (SITA.sk) - McLaren Racing a Schneider Electric oznámili partnerstvo v oblasti energetických technológií, ktoré zahŕňa tím McLaren Mastercard Formula 1, rovnako ako tímy Arrow McLaren IndyCar, McLaren F1 Academy aj McLaren United Autosports WEC Hypercar.


Obaja partneri budú spoločne vyvíjať a nasadzovať energeticky inovatívne technológie s cieľom dosahovať maximálny výkon aj v tých najnáročnejších podmienkach – na pretekárskych okruhoch po celom svete aj v sídle McLaren Technology Centre vo Wokingu. Partnerstvo stojí na spoločnej kultúre založenej na dátovej inteligencii, rýchlych inováciách a technickej dokonalosti.

Schneider Electric a McLaren Racing nadväzujú na viac ako 20-ročnú spoluprácu. Spolupráca sa zameria na riešenie komplexných energetických výziev, kde sú kľúčové spoľahlivosť a stabilný výkon. Spolupráca bude zahŕňať optimalizáciu energetických systémov vo veternom tuneli, výrobných prevádzkach, IT dátových centrách a ďalších zariadeniach. Cieľom je znížiť spotrebu energie, podporiť elektrifikáciu pomocou pokročilých technológií a využiť digitálne dvojčatá na zvýšenie efektívnosti a udržateľnosti.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Schneider Electric a McLaren Racing spájajú sily v oblasti energetických technológií © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
