12.2.2026
Úvodná strana
Schneider Electric a McLaren Racing spájajú sily v oblasti energetických technológií
McLaren Racing a Schneider Electric oznámili partnerstvo v oblasti energetických technológií, ktoré zahŕňa tím McLaren Mastercard Formula 1, rovnako ako tímy Arrow McLaren IndyCar, McLaren F1 Academy aj McLaren United ...
12.2.2026 (SITA.sk) - McLaren Racing a Schneider Electric oznámili partnerstvo v oblasti energetických technológií, ktoré zahŕňa tím McLaren Mastercard Formula 1, rovnako ako tímy Arrow McLaren IndyCar, McLaren F1 Academy aj McLaren United Autosports WEC Hypercar.
Obaja partneri budú spoločne vyvíjať a nasadzovať energeticky inovatívne technológie s cieľom dosahovať maximálny výkon aj v tých najnáročnejších podmienkach – na pretekárskych okruhoch po celom svete aj v sídle McLaren Technology Centre vo Wokingu. Partnerstvo stojí na spoločnej kultúre založenej na dátovej inteligencii, rýchlych inováciách a technickej dokonalosti.
Schneider Electric a McLaren Racing nadväzujú na viac ako 20-ročnú spoluprácu. Spolupráca sa zameria na riešenie komplexných energetických výziev, kde sú kľúčové spoľahlivosť a stabilný výkon. Spolupráca bude zahŕňať optimalizáciu energetických systémov vo veternom tuneli, výrobných prevádzkach, IT dátových centrách a ďalších zariadeniach. Cieľom je znížiť spotrebu energie, podporiť elektrifikáciu pomocou pokročilých technológií a využiť digitálne dvojčatá na zvýšenie efektívnosti a udržateľnosti.
Zdroj: SITA.sk - Schneider Electric a McLaren Racing spájajú sily v oblasti energetických technológií © SITA Všetky práva vyhradené.
