Štvrtok 12.2.2026
Meniny má Perla
|Denník - Správy
12. februára 2026
Bulharský kamión jazdil v Senici po cyklotrase, zastavil ho až most – FOTO
Vodič bulharského kamiónu nerešpektoval v Senici dopravné značenie a vošiel na cyklotrasu. Po prejdení približne jedného kilometra sa dostal k mostu, na ...
Zdieľať
12.2.2026 (SITA.sk) - Vodič bulharského kamiónu nerešpektoval v Senici dopravné značenie a vošiel na cyklotrasu. Po prejdení približne jedného kilometra sa dostal k mostu, na ktorý sa už jeho vozidlo nevošlo, a tak začal cúvať. Po niekoľkých desiatkach metrov skončil s kamiónom mimo cyklotrasy a v rozmáčanom teréne zapadol.
"Porušenie dopravných predpisov bude riešené v zmysle platnej legislatívy. Uložená pokuta však v tomto prípade predstavuje najmenší problém. Vozidlo s nákladom má hmotnosť približne 21 ton. Najväčšou výzvou je jeho bezpečné vyslobodenie späť na komunikáciu bez poškodenia cyklotrasy a bez vzniku ďalších škôd," informovala o kurióznom prípade Mestská polícia v Senici. Mestskí policajti v súvislosti s touto nepríjemnou udalosťou apelujú na vodičov, aby sa nespoliehali len na navigáciu a aby dôsledne rešpektovali dopravné značenie.
Zdroj: SITA.sk - Bulharský kamión jazdil v Senici po cyklotrase, zastavil ho až most – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
