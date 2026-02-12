Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

12. februára 2026

Bulharský kamión jazdil v Senici po cyklotrase, zastavil ho až most – FOTO


Vodič bulharského kamiónu nerešpektoval v Senici dopravné značenie a vošiel na cyklotrasu. Po prejdení približne jedného kilometra sa dostal k mostu, na ...



12.2.2026 (SITA.sk) - Vodič bulharského kamiónu nerešpektoval v Senici dopravné značenie a vošiel na cyklotrasu. Po prejdení približne jedného kilometra sa dostal k mostu, na ktorý sa už jeho vozidlo nevošlo, a tak začal cúvať. Po niekoľkých desiatkach metrov skončil s kamiónom mimo cyklotrasy a v rozmáčanom teréne zapadol.

 

Bulharský kamión jazdil v Senici po cyklotrase, zastavil ho až most – FOTO


"Porušenie dopravných predpisov bude riešené v zmysle platnej legislatívy. Uložená pokuta však v tomto prípade predstavuje najmenší problém. Vozidlo s nákladom má hmotnosť približne 21 ton. Najväčšou výzvou je jeho bezpečné vyslobodenie späť na komunikáciu bez poškodenia cyklotrasy a bez vzniku ďalších škôd," informovala o kurióznom prípade Mestská polícia v Senici. Mestskí policajti v súvislosti s touto nepríjemnou udalosťou apelujú na vodičov, aby sa nespoliehali len na navigáciu a aby dôsledne rešpektovali dopravné značenie.

Bulharský kamión jazdil v Senici po cyklotrase


Zdroj: SITA.sk - Bulharský kamión jazdil v Senici po cyklotrase, zastavil ho až most – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.


