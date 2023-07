Schneider Electric, Intel a Applied Materials pracujú na dekarbonizácii výroby polovodičov

Spojenie nákupu energie v rámci hodnotového reťazca polovodičov s cieľom urýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie.



Prístup dodávateľov ku trhu so zmluvami o spoločnom nákupe elektrickej energie (power purchase agreements, PPA).



Zvýšenie povedomia o dostupnosti obnoviteľnej energie v konkrétnych regiónoch.



Pomoc dodávateľom, ktorí sa zaviazali znížiť svoje emisie uhlíka.



Vzdelávanie a vývoj prevádzkových modelov, ktoré smerujú k nulových emisiám.



Prepojenie dodávateľov prostredníctvom digitálnych technologických platforiem s cieľom priniesť merateľné opatrenia v oblasti dekarbonizácie dodávateľského reťazca.



18.7.2023 (SITA.sk) - Spoločnosť Schneider Electric , líder v oblasti digitálnej transformácie energetického manažmentu a automatizácie, spustila nový partnerský program Catalyze. Jeho cieľom je urýchliť prístup k obnoviteľnej energii pre firmy podnikajúce na trhu polovodičov.Program Catalyze predstavili partneri počas veľtrhu SEMICON West 2023 a je prvým svojho druhu, ktorého cieľom je riešiť emisie v dodávateľskom reťazci pri výrobe polovodičov. Program nadväzuje na podobné iniciatívy Schneider Electric vo farmaceutickom priemysle ( Energize ) alebo v maloobchode pre spoločnosť Walmart ( Gigaton PPA ).Spoločnosti Intel a Applied Materials sú prvými firemnými partnermi programu Catalyze. Spoločne so spoločnosťou Schneider Electric budú obaja partneri pomáhať aktérom z celého ekosystému polovodičového priemyslu, aby sa zapojili do programu Catalyze a pomohli urýchliť prechod dodávateľského reťazca na obnoviteľné zdroje energie a nízkouhlíkovú budúcnosť.Keďže celosvetový dopyt po polovodičoch rastie a uhlíková stopa sa neustále zvyšuje, je nevyhnutné, aby aktéri polovodičového priemyslu spolupracovali na podpore väčšieho využívania obnoviteľnej energie. Spoločným cieľom partnerov Catalyze bude povzbudiť tisíce dodávateľov v tomto odvetví, aby prijali odvážne opatrenia v oblasti klímy prostredníctvom dekarbonizácie. Ide o náročnú úlohu vzhľadom na zložitosť dodávateľského reťazca, dostupnosť a spoľahlivosť údajov a komplexnosti metodiky pri definovaní emisií.Program Catalyze obsahuje:"Naším cieľom je umožniť spoločnostiam čo najlepšie využívať energiu a zdroje. Partnerský program Catalyze je vynikajúcim príkladom toho, ako môžu spoločnosti v kľúčových globálnych odvetviach spolupracovať na urýchlení dekarbonizácie," hovorí Peter Herweck, generálny riaditeľ spoločnosti Schneider Electric."Prechod na obnoviteľné zdroje energie je dôležitým krokom na zníženie emisií skleníkových plynov. Aktuálne sme dosiahli 93 % podiel obnoviteľnej elektrickej energie a do roku 2030 smerujeme k 100 %," hovorí Keyvan Esfarjani, prevádzkový riaditeľ Intel. "Sme hrdí na to, že sme zakladajúcim členom Catalyze. Našou spoločnou iniciatívou je, aby celé odvetvie, ktoré poháňa digitálny svet dosiahlo maximálnu čistú energiu.""S našimi dodávateľmi spolupracujeme na zavádzaní osvedčených postupov v oblasti udržateľnosti v rámci programu SuCCESS2030. Program Catalyze vnímame ako prirodzené pokračovanie tohto snaženia," hovorí Gary Dickerson, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Applied Materials. "Podpora užšej spolupráce v rámci hodnotového reťazca je kľúčom k znižovaniu emisií uhlíka. Tešíme sa, že v spolupráci s našimi partnermi zvýšime produkciu čistej energie pre globálny polovodičový priemysel."Program Catalyze sa spočiatku zameria na dodávateľov s najvyšším energetickým zaťažením na trhoch, kde je v súčasnosti k dispozícii energia z obnoviteľných zdrojov. V ďalšom kroku bude nasledovať rozšírenie po celom svete tam, kde sa stretne konkrétny záujem a trhové príležitosti v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.Informačný servis