Schneider Electric prináša otvorenú automatizačnú infraštruktúru novej generácie v spolupráci so spoločnosťami Intel a Red Hat

Nová generácia priemyselného riadenia

23.2.2024 (SITA.sk) - Spoločnosť Schneider Electric , líder v oblasti digitálnej transformácie riadenia a automatizácie energetiky, v spolupráci s technologickými spoločnosťami Intel a Red Hat dnes oznámila vydanie softvérového rámca Distributed Control Node (DCN).Tento nový rámec, ktorý je rozšírením systému EcoStruxure™ Automation Expert spoločnosti Schneider Electric, umožňuje priemyselným podnikom prejsť na softvérovo definované riešenie typu plug-and-produce, ktoré im umožní zlepšiť ich prevádzku, zabezpečiť kvalitu, znížiť zložitosť a optimalizovať náklady.V súlade s cieľmi fóra Open Process Automation Forum (OPAF), ktoré sa venuje podpore interoperability a prenositeľnosti, spolupracujú traja partneri na vytvorení moderného sieťového prostredia, ktoré bude viesť k novej generácii priemyselného riadenia."Tento projekt je vyvrcholením dvoch rokov spoločných inovácií s cieľom vytvoriť efektívne distribuované riadiace systémy, ktoré budú odolné voči budúcnosti," hovorí Nathalie Marcotte, senior viceprezidentka pre automatizáciu procesov v spoločnosti Schneider Electric. "Rámec DCN je kľúčom k podpore otvoreného prístupu k automatizácii, ktorý umožňuje priemyselným podnikom rásť a inovovať do budúcnosti. Jeho interoperabilita a prenosnosť pomáhajú našim zákazníkom využívať slobodu pri formovaní technológie podľa ich obchodných potrieb - a nie naopak."Spoločnosť Red Hat v spolupráci so spoločnosťou Intel nedávno oznámila vytvorenie novej platformy pre priemyselné hrany , ktorá pomáha poskytovať moderný prístup k budovaniu a prevádzke priemyselných riadiacich systémov. Od zavedenia tejto platformy spoločnosť Schneider Electric v súčasnosti nasadzuje Red Hat Device Edge v novom softvéri DCN, okrem toho Red Hat Ansible Automation Platform a Red Hat OpenShift na výpočtovej vrstve pre nasadenie DCN v kombinácii s riadiacou infraštruktúrou od spoločnosti Schneider Electric a referenčnou architektúrou od spoločnosti Intel.Rámec pozostáva z dvoch hlavných komponentov: pokročilej počítačovej platformy (ACP), ktorá dohliada na riadiacu záťaž tým, že poskytuje možnosti kontroly obsahu a automatizácie potrebné na bezpečné a programové nasadenie záťaže spolu s virtualizačnými a monitorovacími funkciami; a DCN, čo sú priemyselné systémy s nízkou spotrebou energie využívajúce procesory Intel Atom série x6400E, určené na spúšťanie riadiacich systémov a určené na záťaže so zmiešanou kritickosťou.