Schneider Electric rozvíja partnerský program pre e-commerce poskytujúci plán rastu

28.4.2023 (SITA.sk) - Spoločnosť Schneider Electric ™, globálny líder v oblasti digitálnej transformácie riadenia energie a automatizácie, oznámila svoj nový Ecommerce partnerský program, ktorý poskytne zjednodušený, inovatívny a kooperatívny prístup k umožneniu rastu e-commerce partnerov.Prostredie e-commerce sa neustále vyvíja a poskytuje ďalšie príležitosti na rast. S cieľom udržiavať nások a rozvíjať obchodnú spoluprácu s partnermi, vyvinula spoločnosť Schneider Electric partnerský program pre oblasť e-commerce. Tento program poskytuje partnerom najnovšie informácie o odvetví, novinkách a udalostiach na trhu, aby mali istotu, že sú na neustále sa meniacom trhu v obraze.. Okrem toho majú partneri prístup ku konzultáciám pri transformácii a aktivácii e-commerce.Program poskytuje komplexné školenia v témach dôležitých pre rozvoj Ecommerce (produkt, princípy e-commerce, udržateľnosť), ktoré partnerom pomôžu udržať si náskok pred konkurenciou. A napokon, partneri budú mať výmenou za svoju angažovanosť prístup k celému radu možností partnerskej kompenzácie. Tieto možnosti môžu zahŕňať marketingové fondy, zľavy, iniciatívy zamerané na predaj a ďalšie, ktoré partnerom pomôžu lepšie zhodnotiť ich investície do Ecommerce"Poslanie nášho partnerského programu sa stalo jasnejším," hovorí David Terry, viceprezident IT Channels Europe spoločnosti Schneider Electric. "Prvýkrát ponúkame našim partnerom v oblasti e-commerce program, ktorý je jedinečný a inovatívny, čím sa odlišuje od konkurencie. Poskytuje komplexný súbor nástrojov a zdrojov, ktoré partneri môžu využiť pri rozvoji ich e-commerce. Program ponúka širokú škálu služieb od marketingovej podpory až po technickú pomoc, aby partnerom zabezpečil čo najlepšie skúsenosti. Program tiež ponúka exkluzívne zľavy a propagačné akcie, ktoré partnerom pomáhajú maximalizovať ich zisky. Vďaka svojim komplexným funkciám a možnosti prispôsobiť program potrebám každého partnera je partnerský program pre e-commerce skutočne výnimočný oproti konkurencii."Pre viac informácií a prístup do partnerského programu mySchneider IT, navštívte stránku https://www.apc.com/sk/en/partners-alliances/partners/ Informačný servis