A. Prizemin: Prirýchle naplnenie aktuálnej výzvy programu Obnov dom poukazuje na možné problémy

Odborník navrhuje niekoľko úprav, ktoré môžu pomôcť pri efektívnom využití európskych financií na obnovu rodinných domov



Medzi návrhmi nechýba vytvorenie zásobníkov, overovanie splnenia podmienok dopredu, kvalifikované žiadosti aj podpora čiastkovej obnovy



Ponechať výzvu otvorenú a vytvoriť zásobníky

Návrh na rýchlu zmenu: Overovať splnenie podmienok pred podaním žiadosti

Návrh č.1 na zmenu pre ďalšiu výzvu: Systém kvalifikovaných žiadostí

Návrh č.2 na zmenu pre ďalšiu výzvu: Podpora čiastkovej obnovy

28.4.2023 (SITA.sk) -Limit 10-tisíc elektronických žiadostí vo výzve č.3 pri projekte Obnov dom (Plán obnovy), ktorá sa otvorila v pondelok 24.4., sa vyčerpal v priebehu necelých 24 hodín. Vysoký záujem je na jednej strane úspech, na druhej strane ukazuje na viaceré riziká (napríklad časť žiadostí bude nefunkčná a zablokuje dotáciu pre iných). V toto texte sú zhrnuté názory odborníka, Weber na situáciu a zároveň viaceré návrhy na úpravy."Možnosť podať žiadosť o dotáciu je od utorka 25.4. rána znemožnená.Slovensko sa podobne ako v minulosti pri zle nastavenom programe Zelená domácnostiam alebo pri dotácii na elektromobily ocitlo v stave, keď vyhrávali takzvané rýchle prsty.vrátane oslovenia certifikátora a vypracovania energetického certifikátu s návrhmi, čo a ako je potrebné zrekonštruovať na ich dome," odporúča Alexander Prizemin."Keďže organizátor zásadne zjednodušil podmienky,Z dopytov záujemcov, s ktorými sa stretávame, napríklad vidno, že mnohí plánujú iba vymeniť pár okien či vynoviť strešnú krytinu, čo nestačí na splnenie podmienky dosiahnuť rekonštrukciou energetickú úsporu aspoň 30 %. Väčšina žiadateľov nemá vystavený energetický certifikát pôvodného stavu a reálne ho do 3 mesiacov nemusia stihnúť získať, keďže na Slovensku je podľa oficiálnych údajov len približne 230 certifikovaných odborníkov , ktorí ho vedia vypracovať," odporúča A. Prizemin.Pre ďalšie výzvy navrhuje Alexander Prizemin zmenu požiadaviek na podanie žiadosti. "Rizikom pre efektívne čerpanie financií z Plánu obnovy je, že organizátor bude zahltený žiadosťami ľudí, ktorí nakoniec z objektívnych dôvodov dotáciu nedostanú, a nestihne riešiť ďalších záujemcov.Išlo by o akýsi test a zároveň podmienku ešte pred možnosťou podať žiadosť. Týmto spôsobom by sa zredukovali neperspektívne žiadosti, ktoré zahlcujú systém," navrhuje Alexander Prizemin. Na podobnom princípe už dnes funguje bezplatne dostupná aplikácia KORD na webe isover.sk Na zváženie je aj návrat k predloženiu certifikátu východiskového stavu ako podmienky pri podaní žiadosti. "Tieto problémy by sa odstránili, ak by sa záujemca ešte pred podaním žiadosti mohol uistiť, že splní podmienky aspoň 30 % energetickej úspory, vypočítať náklady a overiť výšku dotácie," dopĺňa návrh úprav Alexander Prizemin.Aby sa čo najrýchlejšie spustili rekonštrukcie, za zváženie by stálo"K elektronickej žiadosti by bolo možné priebežne dokladať dokumenty ako ohláška stavebných úprav pri zateplení či stavebné povolenie pri komplexnej rekonštrukcii, ako aj energetický certifikát. Žiadosti s kompletnými prílohami by išli prednostne na posúdenie a odsúhlasenie, aby majiteľ mohol začať rekonštrukčné práce. Týmto spôsobom by žiadosti, kde sa ešte len čaká na certifikát a ďalšie kroky, zbytočne neblokovali celý proces," popisuje ďalšiu úpravu Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover Keďže v Pláne obnovy zostáva na obnovu rodinných domov stále dostatok financií, nie je ešte neskoro umožniťpo vzore českého programu Zelená úsporám light. "Žiadatelia by sa mohli rozhodnúť, či sa pustia do komplexnej rekonštrukcie s vyššou dotáciou, kde však musia splniť podmienky ako úspora nad 30 % a ďalšie, alebo si vyberú čiastkové opatrenia, napríklad len výmenu okien alebo zateplenie fasády. V takom prípade by získali nižšiu dotáciu. Tento prístup rešpektuje prístup majiteľov domov, z ktorých väčšina podľa prieskumov uprednostňuje postupnú rekonštrukciu. Zároveň by sa vyriešil problém financovania, keď len malá časť majiteľov starších domov má dostatok úspor či úverovú bonitu na zafinancovanie komplexnej rekonštrukcie. Keďže priebežné financovanie je pri Pláne obnovy problém (európske financie túto formu neumožňujú), toto rýchlo aplikovateľné riešenie by čiastočne riešilo situáciu," odporúča Alexander Prizemin.Informačný servis