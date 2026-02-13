Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

13. februára 2026

Schôdza parlamentu bude pokračovať v marci, Raši chce zabezpečiť dostatok času na prerokovanie každého návrhu


Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) rozhodol o pokračovaní 46. schôdze parlamentu. Rokovanie v piatok prerušili a schôdza bude ...



Zdieľať
67e54fd11c1e0045809636 676x451 13.2.2026 (SITA.sk) - Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) rozhodol o pokračovaní 46. schôdze parlamentu. Rokovanie v piatok prerušili a schôdza bude pokračovať od utorka 17. marca.


Kancelária Národnej rady SR uviedla, že sa týmto krokom umožní predĺženie rokovania prebiehajúcej schôdze, ktorá bola pôvodne naplánovaná na uplynulé tri pracovné týždne a skončiť sa mala v piatok. Raši sa rozhodol v schôdzi pokračovať, aby mohli byť prerokované aj ostatné body, ktoré sú zaradené v jej programe.

Cieľom predsedu parlamentu je teda vytvoriť časový priestor na odbornú diskusiu a riadne prerokovanie poslaneckých návrhov zákonov a bodov programu, ktoré neboli prerokované. Raši v tejto súvislosti zdôraznil predovšetkým potrebu konštruktívneho dialógu.

"Mojím cieľom je zabezpečiť, aby mal parlament dostatok času na prerokovanie každého návrhu, ktorý poslanci predložili. Rozhodnutím o pokračovaní schôdze od 17. marca dávame jasný signál, že vytvárame priestor pre poslanecké iniciatívy, ktoré sa pre vyťaženosť programu zatiaľ nedostali na rad," povedal Raši.


Zdroj: SITA.sk - Schôdza parlamentu bude pokračovať v marci, Raši chce zabezpečiť dostatok času na prerokovanie každého návrhu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Predseda parlamentu
Recepty, varenie a sila domova
