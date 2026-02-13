Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 13.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Arpád
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Valentín na Slovensku sa nesie v znamení dvoch trendov a najromantickejším mestom sú Košice


Tagy: Sviatok svätého Valentína

Najromantickejším mestom Slovenska sú podľa Valentínskych dát technologickej platformy Bolt Košice. Analýza za rok 2025 porovnala nárast jázd taxi službami a objednávok jedla ...



Zdieľať
13.2.2026 (SITA.sk) - Najromantickejším mestom Slovenska sú podľa Valentínskych dát technologickej platformy Bolt Košice. Analýza za rok 2025 porovnala nárast jázd taxi službami a objednávok jedla počas sviatku svätého Valentína oproti priemerným februárovým piatkom v mestách, kde sú dostupné obe služby. Po Košiciach nasleduje Nitra a Poprad. Hlavné mesto Bratislava skončilo skôr v priemere.


Valentín v Slovenskej republike sa nesie v znamení dvoch trendov – pobytov v meste a romantických večerí doma. Dáta ukazujú, že počas sviatku lásky vzrástol celoslovensky dopyt po jazdách o 15 % a objednávky jedla o 31 % v porovnaní s bežným piatkom v februári. Ak sa porovná s celkovým februárovým priemerom, nárast jázd bol až 41 % a rozvozu jedla dokonca 62 %.

Centrum ako hlavné miesto stretnutí


Najvýraznejšie sa valentínske jazdy koncentrovali v centrách miest, najmä v Košiciach okolo Hlavnej ulice a Dómu svätej Alžbety. Centrum tak zostáva hlavným miestom romantických stretnutí. Najčastejšie objednávanými jedlami na doma boli pizza, burgre, ázijská kuchyňa a sushi.

Rebríček romantických miest podľa súhrnného nárastu služieb Bolt Ride-hailing a Bolt Food oproti bežnému februárovému piatku je nasledovný 1. Košice, 2. Nitra, 3. Poprad, 4.-5. Bratislava a Trnava, 6. Prievidza, 7. Trenčín, 8. Martin, 9. Banská Bystrica, 10. Prešov a 11. Žilina.

Košice vedú, Poprad vynikol rozvozom


Košice zaznamenali 23 % nárast jázd a 35 % nárast objednávok jedla. Nitra dominovala rozvozom jedla so 42 % rastom a jazdami s 18 % nárastom. Poprad vynikol predovšetkým rekordným 53 % nárastom rozvozu jedla, zatiaľ čo počet jázd stúpol len mierne o 11 %.

"Valentín je špecifický tým, že ľudia často objednávajú jazdu nielen na rande, ale aj späť domov, a zároveň preferujú komfortnejšie alebo prémiové kategórie,“ vysvetľuje generálny manažér Boltu pre Česko a Slovensko Josef Ruckl.

V Bratislave bez výrazného výkyvu


V rôznych mestách sa oslavuje Valentín inak – napríklad v Prievidzi rast jázd vzrástol o 20 %, no objednávky jedla len o 17 %. Naopak, v Poprade prevládajú romantické večere doma. Generálny manažér Bolt Food pre Slovensko Jakub Moško uvádza, že páry často volia viacchodové objednávky z prémiových reštaurácií, aby si vytvorili výnimočný večerný zážitok.

V Bratislave bol nárast nižší, približne 18 % u jázd a 28 % u objednávok jedla, čo naznačuje, že romantické aktivity sú tam súčasťou bežného piatkového večera a sviatok lásky tam nepredstavuje výrazné zvýšenie dopytu.


Bolt je európska technologická platforma zameraná na mestskú dopravu a donášku jedla, ktorú využíva viac ako 200 miliónov zákazníkov v 50 krajinách a 850 mestách. Jej poslaním je zlepšiť dostupnosť a udržateľnosť mobility pomocou zdieľaných jázd, elektrických skútrov a donášky potravín.
 



Zdroj: SITA.sk - Valentín na Slovensku sa nesie v znamení dvoch trendov a najromantickejším mestom sú Košice © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Sviatok svätého Valentína
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Schôdza parlamentu bude pokračovať v marci, Raši chce zabezpečiť dostatok času na prerokovanie každého návrhu
<< predchádzajúci článok
Kočner chce súdu vysvetliť Threemu, požiadal však o odklad výpovede. Kuciakovcom sa nepáčilo, že sa ich právnik nedostal k slovu – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 