Piatok 13.2.2026
Valentín na Slovensku sa nesie v znamení dvoch trendov a najromantickejším mestom sú Košice
Najromantickejším mestom Slovenska sú podľa Valentínskych dát technologickej platformy Bolt Košice. Analýza za rok 2025 porovnala nárast jázd taxi službami a objednávok jedla ...
13.2.2026 (SITA.sk) - Najromantickejším mestom Slovenska sú podľa Valentínskych dát technologickej platformy Bolt Košice. Analýza za rok 2025 porovnala nárast jázd taxi službami a objednávok jedla počas sviatku svätého Valentína oproti priemerným februárovým piatkom v mestách, kde sú dostupné obe služby. Po Košiciach nasleduje Nitra a Poprad. Hlavné mesto Bratislava skončilo skôr v priemere.
Valentín v Slovenskej republike sa nesie v znamení dvoch trendov – pobytov v meste a romantických večerí doma. Dáta ukazujú, že počas sviatku lásky vzrástol celoslovensky dopyt po jazdách o 15 % a objednávky jedla o 31 % v porovnaní s bežným piatkom v februári. Ak sa porovná s celkovým februárovým priemerom, nárast jázd bol až 41 % a rozvozu jedla dokonca 62 %.
Najvýraznejšie sa valentínske jazdy koncentrovali v centrách miest, najmä v Košiciach okolo Hlavnej ulice a Dómu svätej Alžbety. Centrum tak zostáva hlavným miestom romantických stretnutí. Najčastejšie objednávanými jedlami na doma boli pizza, burgre, ázijská kuchyňa a sushi.
Rebríček romantických miest podľa súhrnného nárastu služieb Bolt Ride-hailing a Bolt Food oproti bežnému februárovému piatku je nasledovný 1. Košice, 2. Nitra, 3. Poprad, 4.-5. Bratislava a Trnava, 6. Prievidza, 7. Trenčín, 8. Martin, 9. Banská Bystrica, 10. Prešov a 11. Žilina.
Košice zaznamenali 23 % nárast jázd a 35 % nárast objednávok jedla. Nitra dominovala rozvozom jedla so 42 % rastom a jazdami s 18 % nárastom. Poprad vynikol predovšetkým rekordným 53 % nárastom rozvozu jedla, zatiaľ čo počet jázd stúpol len mierne o 11 %.
"Valentín je špecifický tým, že ľudia často objednávajú jazdu nielen na rande, ale aj späť domov, a zároveň preferujú komfortnejšie alebo prémiové kategórie,“ vysvetľuje generálny manažér Boltu pre Česko a Slovensko Josef Ruckl.
V rôznych mestách sa oslavuje Valentín inak – napríklad v Prievidzi rast jázd vzrástol o 20 %, no objednávky jedla len o 17 %. Naopak, v Poprade prevládajú romantické večere doma. Generálny manažér Bolt Food pre Slovensko Jakub Moško uvádza, že páry často volia viacchodové objednávky z prémiových reštaurácií, aby si vytvorili výnimočný večerný zážitok.
V Bratislave bol nárast nižší, približne 18 % u jázd a 28 % u objednávok jedla, čo naznačuje, že romantické aktivity sú tam súčasťou bežného piatkového večera a sviatok lásky tam nepredstavuje výrazné zvýšenie dopytu.
Bolt je európska technologická platforma zameraná na mestskú dopravu a donášku jedla, ktorú využíva viac ako 200 miliónov zákazníkov v 50 krajinách a 850 mestách. Jej poslaním je zlepšiť dostupnosť a udržateľnosť mobility pomocou zdieľaných jázd, elektrických skútrov a donášky potravín.
Valentín na Slovensku sa nesie v znamení dvoch trendov a najromantickejším mestom sú Košice
