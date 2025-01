Schôdza parlamentu k vysloveniu nedôvery vláde bude v utorok, plánuje prísť aj premiér Fico

Kritika Ficovej vlády

16.1.2025 (SITA.sk) - Opozíciou iniciovaná schôdza Národnej rady SR s cieľom vyslovenia nedôvery vláde bude v utorok 21. januára o 9:00. Pod návrh sa podpísali poslanci celej opozície – hnutia Progresívne Slovensko Kresťanskodemokratického hnutia , strany Sloboda a Solidarita , klubu Slovensko Kresťanská únia , ako aj poslanec Ľubomír Galko , ktorý je členom predsedníctva mimoparlamentnej strany Demokrati . Predseda vlády Robert Fico sa už vyjadril, že sa na schôdzi o svojom odvolávaní plánuje zúčastniť.Návrh opozícia zdôvodňuje tým, že vláda sa spreneverila svojmu sľubu plniť si povinnosti v záujme občanov Slovenskej republiky. Kritizuje schválenú novelu Trestného zákona, ako aj spochybňovanie zahraničnopolitickej orientácie Slovenska.Vláda podľa opozičných poslancov rozkladá štátne inštitúcie, likviduje či prenasleduje odborných nominantov, osobitne v rezortoch vnútra, kultúry, životného prostredia, zahraničných vecí a spravodlivosti.„Smršť odbornej nekompetentnosti a oligarchického presadzovania záujmov tejto vlády rozkladá funkčnú Slovenskú republiku," tvrdia.Vláda podľa nich od začiatku výkonu svojho mandátu ukazuje, že sa vie postarať o svoje vlastné záujmy – osobitne zabezpečiť amnestiu svojim ľuďom a nechať ich uniknúť pred spravodlivosťou. Pripomínajú, že schválená novela Trestného zákona ovplyvnila prebiehajúce trestné konania nominantov blízkych tejto vláde týkajúce sa podozrenia z korupcie, a to vrátane podpredsedov parlamentu Petra Žigu „Vláda rúca dôveru ľudí v právny štát aj tým, že bezprecedentne prepúšťa právoplatne odsúdeného bývalého šéfa špeciálnej prokuratúry Dušana Kováčika na slobodu," uviedli. Kritizujú tiež zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a osobitných zložiek Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Opozícia vyjadruje nesúhlas s tým, že kroky vlády, jej vyhlásenia a netransparentné návštevy hrubo spochybňujú zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska a z našej krajiny vytvárajú nestabilného, nedôveryhodného partnera, pričom vrhajú Slovensko do medzinárodnej izolácie.„Hrubé klamstvá premiéra a ostatných členov vlády manipulujú s verejnou mienkou občanov SR. Vláda svoju moc neskryte zneužíva na presadzovanie len svojich záujmov a zneužívaním štátnych inštitúcií, vrátane Slovenskej informačnej služby, umožňuje šírenie lživej ruskej propagandy, ktorou oslavuje suverenitu, a Slovensko robí krehkou, zraniteľnou krajinou vydanou napospas cudzích mocností, osobitne v oblasti kybernetického priestoru," píše sa v zdôvodnení návrhu na vyslovenie nedôvery vláde.Premiér podľa poslancov hrubo klamal a zavádzal vo viacerých vyjadreniach týkajúcich sa zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu. Plyn od 1. januára 2025 netečie, pretože k 31. decembru 2024 bola riadne ukončená päťročná zmluva na jeho prepravu cez ukrajinské územie, čo vláda vedela vopred. Za klamstvo tiež označili jeho vyjadrenie, že Slovensko príde o 500 miliónov eur z poplatkov za prepravu plynu.Vláda Roberta Fica tiež podľa opozície zlikvidovala funkčnú a dôveryhodnú verejnoprávnu televíziu a rozhlas, a dodnes nie je zvolený jej štatutár ani správna rada. Položila na kolená ochranu umeleckých diel v Slovenskej národnej galérii, destabilizovala Policajný zbor a v rámci nekompetentnej konsolidácie zaťažuje najmä rodiny s deťmi, mladé rodiny a jednoosobové domácnosti.Rastú ceny potravín a bývania, ceny energií na Slovensku neklesli napriek tomu, že na svetových trhoch masívne klesli. Ľudia na Slovensku zaplatia za rovnaký nákup potravín o 40 percent viac ako v Poľsku.Vláda podľa opozície podviedla občanov v otázke zachovania sociálneho štandardu. Rodiny s deťmi okradla o stámilióny eur cez výrazne nižšie daňové bonusy na deti, a starobných dôchodcov cez zrušený rodičovský dôchodok. Poslanci poukazujú aj na dlhodobo zlú a neriešenú situáciu v zdravotníctve, ktorá vyústila do hromadných výpovedí lekárov. Pripomínajú tiež krízu v rámci koalície.„Rezignácia predsedu vlády SR vládnuť má za následok aj krízu a postupný rozpad vládnej koalície, výsledkom čoho je neschopnosť zabezpečiť uznášaniaschopnosť Národnej rady SR, zvoliť predsedu Národnej rady ako jedného z najvyšších ústavných činiteľov a v konečnom dôsledku aj schvaľovať návrhy zákonov," dodali.