Slovakia Travel pracuje na pútavej prezentácii Slovenska na EXPO 2025. Predstavila deväť tém, ktoré ukážu našu krajinu svetu

16.1.2025 (SITA.sk) - Na pútavej prezentácii Slovenska na Svetovej výstave EXPO pracuje národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel . Zámerom prezentácie Slovenskej republiky na EXPO v japonskej Osake je podporiť slovenský cestovný ruch na vzdialených trhoch, rozvoj podnikateľského a investičného prostredia, informovala ďalej SITA Slovakia Travel.Svetová výstava EXPO 2025 sa koná od 13. apríla do 13. októbra v japonskej Osake, prefektúre Kansai a účasť na nej potvrdilo 160 krajín a viacero medzinárodných organizácií. Národný deň Slovenska je na EXPO naplánovaný na 10. septembra v prezentačných priestoroch našej krajiny.EXPO je obrovskou platformou na podporu vedy, techniky, inovácií, kultúry, obchodu, podnikania a cestovného ruchu a Slovensko plánuje byť jej plnohodnotným vystavovateľom bez reputačného rizika, uviedla Slovakia Travel."Našu expozíciu opierame o deväť tematických okruhov, ktorými sú: víno, kultúrne dedičstvo, čistý priemysel, zdravie a inovácie, šport, chuť regiónov, voda, hrou k poznaniu, umenie. Každý jeden okruh bude detailne rozpracovaný tak, aby si návštevník v slovenskom pavilóne prišiel na svoje pri každej jeho návšteve a odniesol si pozitívny zážitok spojený so Slovenskom, ktorý bude šíriť ďalej," zdôraznila generálna riaditeľka Slovakia Travel a zároveň generálna komisárka slovenskej expozície pre výstavu EXPO 2025 v Osake Ivana Vala Magátová Zvolené témy boli stanovené a inšpirované samotnými Japoncami. "Hrady, zámky, pamiatky UNESCO, kvalitné víno či med je to, s čím si Japonec Slovensko stotožňuje. Fórum tohto medzinárodného formátu vnímame aj ako vynikajúcu príležitosť k výmene informácií medzi vystavovateľmi," dodala Ivana Vala Magátová. Cieľom je pritiahnuť na Slovensko viac japonských turistov, investorov a obchodných partnerov.Tematikou EXPO 2025 Osaka bude "Spoločnosť 5.0", ktorá predstavuje národnú stratégiu Japonska zameranú na rozvoj spoločnosti orientovanej na človeka, ktorá sa hospodársky rozvíja a rieši sociálne problémy prostredníctvom systému, ktorý spája kybernetický aj fyzický priestor. Odkazuje na novú formu spoločnosti, ktorá je schopná riešiť rôzne globálne problémy a ciele trvalo udržateľného rozvoja pomocou technológií, ako je internet vecí (IoT), umelá inteligencia (AI), robotika, big data a biotechnológie.