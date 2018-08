Schôdzka diplomatov nepriniesla riešenie pre migrantov z lode Diciotti

Migranti sa modlia na palube námorného plavidla Diciotti talianskej pobrežnej stráže, ktoré kotví v talianskom prístave v Catanii na juhu Sicílie 22. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 24. augusta (TASR) - Zástupcovia desiatich členských krajín Európskej únie nedospeli v piatok pri schôdzke v Bruseli k dohode o riešení sporu s Talianskom, týkajúce sa rozdelenia utečencov z plavidla talianskej pobrežnej stráže Diciotti, kotviaceho v Catanii, medzi ďalšie členské štáty Únie.Informovali o tom svetové tlačové agentúry s odvolaním sa na nemenované diplomatické zdroje.Taliansko pohrozilo EÚ ústami vicepremiéra Luigiho Di Maia opakovane pozastavením platieb Bruselu, ak sa nepodarí zabezpečiť rozdelenie týchto utečencov. Únia na to v piatok reagovala ostro kriticky s tým, že nekonštruktívne hrozby nenapomáhajú hľadaniu riešenia.Aj na schôdzke diplomatov, na ktorej Taliansko presadzovalo riešenie tejto otázky, sa však zástupcovia ďalších krajín sústredili skôr na hľadanie štrukturálnych riešení pre plavidlá v oblasti Stredozemného mora a tak nedošlo k dohode. Na stretnutí sa okrem iných zúčastnili napríklad predstavitelia Francúzska, Grécka, Malty, Nemecka, Rakúska či Španielska.Na schôdzke sa mali pôvodne zúčastniť aj zástupcovia Belgicka, Holandska, Írskej republiky, Luxemburska a Portugalska, avšak dva z posledne menovaných štátov na rokovaní napokon nemali zastúpenie.Na palube samotnej lode Diciotti vstúpili podľa talianskeho sociálnodemokratického senátora Davideho Faraoneho migranti do protestnej hladovky. Na plavidle panuje napätie, ktoré ešte zvyšuje nejasná budúcnosť zainteresovaných, ako aj fakt, že z bezpečnostných dôvodov nie je možné skontrolovať zdravotný stav týchto migrantov. V stredu mohlo 27 maloletých z celkove viac ako 170 migrantov loď opustiť na základe povolenia talianskych úradov, avšak ostávajúcich asi 150 dospelých tam musí vyčkať na riešenie kauzy.Jasné nie prípadnému prevzatiu časti migrantov z lode povedali Rímu už Belgicko a Maďarsko, informovali tamojšie médiá s odvolaním sa na taliansky rezort zahraničných vecí a belgické ministerstvo vnútra.Rakúsky biskup evanjelicko-luteránskej cirkvi Michael Bünker sa domnieva, že ľudí z Diciotti by mala prevziať alpská republika, ktorá by tým mala vyslať signál ako úradujúca predsednícka krajina Únie.