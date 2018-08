Zimbabwský ústavný súd potvrdil výsledky prezidentských volieb

Emmerson Mnangagwa, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Harare 24. augusta (TASR) - Zimbabwiansky ústavný súd potvrdil v piatok tesné víťazstvo doterajšej hlavy štátu Emmersona Mnangagwu v prezidentských voľbách, ktoré sa konali v tejto krajine 30. júla. Mnangagwova inaugurácia, naplánovaná pôvodne na 12. augusta, sa tak uskutoční v priebehu najbližších 48 hodín, informovala tlačová agentúra AP.Právnici zimbabwianskej hlavnej opozičnej strany - Hnutia za demokratickú zmenu (MDC-T) - podali na ústavnom súde sťažnosť ohľadne priebehu volieb. Hlasovanie označili za zmanipulované a požadovali buď jeho zopakovanie, alebo vyhlásenie víťazstva Mnangagwovho súpera, kandidáta MDC-T Neslona Chamisu.Podľa piatkového, jednomyseľne prijatého rozhodnutia súdu opozícia nedokázala predložiť "dostatočné a dôveryhodné dôkazy" o pravdivosti svojich tvrdení.V očakávaní zverejnenia tohto verdiktu zaviedli v zimbabwianskom hlavnom meste Harare prísne bezpečnostné opatrenia, keďže sú obavy z možných nepokojov. Samotné voľby boli pokojné, avšak už o dva dni neskôr vstúpila do Harare armáda, aby rozohnala opozičné protesty, čo vyvolalo pochybnosti o tom, že s Mnangagwom vstupuje Zimbabwe do novej éry po 37-ročnom vládnutí jeho predchodcu Roberta Mugabeho.Mnangagwa, bývalý dôverník Mugabeho, bol podľa oficiálnych výsledkov tesne zvolený podielom 50,8 percenta odovzdaných hlasov. Chamisa sa oficiálne umiestnil ako druhý so ziskom 44,3 percenta, sám však tvrdí, že mu dalo hlas až 56 percent voličov. Zahraniční pozorovatelia zhodnotili voľby v Zimbabwe ako slobodné, ale nespravodlivé vzhľadom na to, že vládnuca strana má pod kontrolou štátne orgány, médiá i bezpečnostné sily.Mnangagwa nahradil ešte vlani v novembri Mugabeho, ktorého donútila odstúpiť z funkcie armáda. Urobila tak v súvislosti s čistkami vo vládnucej strane, ktoré sa týkali aj Mnangagwu - vtedajšieho viceprezidenta podporovaného vplyvným Združením vojnových veteránov.