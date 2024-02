Scholz chváli protesty proti krajnej pravici, v Berlíne sa zišlo najmenej 150-tisíc ľudí (foto)

Protesty vo viacerých mestách

Scholz protesty chváli

3.2.2024 (SITA.sk) - Prinajmenšom 150-tisíc ľudí sa v sobotu zišlo pred nemeckým parlamentom v Berlíne na proteste proti krajnej pravici. Protest prilákal viac účastníkov ako očakávali organizátori, a to aj napriek nepriaznivému počasiu.Ako informuje agentúra AP, do hlavného mesta pricestovali ľudia z celej krajiny hovoriac, že účasť je dôležitá, aby ukázali, že sú proti rasizmu a varovali pred opakovaním histórie.Podobné protesty proti krajnej pravici sa uskutočnili aj v ďalších nemeckých mestách vrátane Freiburgu či Hannoveru, kde tiež prišli tisícky ľudí.Sú to najnovšie demonštrácie zo série protestov proti krajnej pravici, z ktorých mnohé prilákali oveľa viac účastníkov ako sa očakávalo.Koncom januára v Hamburgu a Mníchove takéto zhromaždenia ukončili skôr pre obavy o bezpečnosť, keď sa v malých priestoroch zhromaždilo veľa ľudí.Kancelár Olaf Scholz protesty proti krajnej pravici pochválil a v sobotu na sociálnej a mikroblogovacej sieti X napísal, že prítomnosť občanov na takýchto stretnutiach je „silným znakom demokracie a našej ústavy".„V malých a veľkých mestách po celej krajine sa občania stretávajú, aby demonštrovali proti zabúdaniu, proti nenávisti a podnecovaniu," dodal.Protesty, ktoré sa začali pred tromi týždňami, vyvolala správa o stretnutí extrémistov, na ktorom diskutovali o deportácii miliónov imigrantov vrátane tých s nemeckým občianstvom.Na stretnutí boli prítomní aj niektorí členovia krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD)