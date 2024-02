Zoroslav Kollár opäť pozdravil Lipšica, vytiahol kauzu okolo jeho bezpečnostnej previerky (video)

Išlo o zneužitie právomoci?

Krajniak sa vyskytoval vo veľkých kauzách

Dokumenty doplnili neskôr

4.2.2024 (SITA.sk) - Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic nespĺňal podmienku, aby absolvoval a získal bezpečnostnú previerku najvyššieho stupňa. Vo zverejnenom videu to skonštatoval podnikateľ a právnik Zoroslav Kollár Zároveň pripomenul, že o vykonanie previerky v prípade Lipšica požiadalo ministerstvo práce pod vedením Milana Krajniaka , podľa zákona to však nemalo a nemohlo urobiť. Dôvodom bolo, že Lipšic na ministerstve nezastával pozíciu, ktorá si previerku vyžadovala.„V pozícii poradcu ministra práce sociálnych vecí a rodiny si nemal nárok na vykonanie previerky. Čiže, v zmysle zákona si nespĺňal podmienku a nebol si osobou na to určenou," odkázal Kollár Lipšicovi.Ako ďalej uviedol, napriek okolnostiam minister Krajniak o udelenie previerky Lipšicovi Národný bezpečnostný úrad požiadal.„Som veľmi prekvapený, prečo v tejto veci ešte nebeží vyšetrovanie," skonštatoval Kollár s tým, že v prípade Krajniaka existuje podozrenie na zneužitie právomoci verejného činiteľa.„Mimochodom, pán Krajniak sa vždy vyskytoval vo veľkých kauzách. Nikdy sa nezaoberal žiadnymi drobnými, vždy išlo o veľké peniaze," uviedol Kollár.Pripomenul pri tom kauzy Gorila , nákup odpočúvacieho zariadenia pre rezort vnútra alebo krádež 24 miliónov eur z pandemickej pomoci.Tomu, že NKÚ konal pri Lipšicovej previerke neštandardne, nasvedčuje podľa Kollára aj to, že previerku ukončil do troch mesiacov.„Pričom je všeobecne známe, že previerka na stupeň „prísne tajné" prebieha minimálne šesť mesiacov. V ojedinelých prípadoch je skrátená, ale iba v tom prípade, ak žiadateľ už je držiteľom osvedčenia nižšieho stupňa," doplnil Kollár s tým, že Lipšic však žiadnou previerkou predtým nedisponoval.Ako ďalej povedal, podľa „klebiet z NBÚ" v čase udelenia previerky Lipšicovi neboli v spise všetky potrebné dokumenty a boli tam doplnené až následne. „Takto to u nás na Slovensku chodí," dodal Zoroslav Kollár.