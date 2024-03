Scholz, Macron a Tusk sľúbili viac zbraní pre Ukrajinu, Zelenskyj sa na nich môže spoľahnúť

Signál na podporu Kyjeva

Odhodlanie pomoc Ukrajine

15.3.2024 (SITA.sk) - Lídri Nemecka, Francúzska a Poľska v piatok sľúbili, že zaobstarajú pre Kyjev viac zbraní a zintenzívnia výrobu vojenskej techniky spolu s partnermi na Ukrajine.Po narýchlo zorganizovanom stretnutí takzvaného Weimarského trojuholníka v Berlíne sa tiež zaviazali, že Ukrajina sa môže spoľahnúť na trojicu európskych krajín, keď sa bude snažiť prekonať nedostatok vojenských zdrojov. Nemecký kancelár Olaf Scholz povedal, že v stredu diskutoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o tom, akú podporu v súčasnosti potrebujú.„Vie, že sa na nás môže spoľahnúť, a dnes odtiaľto obnovujeme tento signál na podporu Kyjeva. Ale krištáľovo čistý signál ide aj do Moskvy - ruský prezident by mal vedieť, že nepoľavíme v našej podpore Ukrajine,“ vyjadril sa. Kancelár zároveň vyhlásil, že „začínajúc okamžite, zaobstaráme pre Ukrajinu ešte viac zbraní na celkovom svetovom trhu“.„Po druhé, rozšíri sa výroba vojenskej techniky, a to aj prostredníctvom spolupráce s partnermi na Ukrajine,“ pokračoval s tým, že vznikne aj nová „koalícia pre raketové delostrelectvo dlhého doletu“. Podrobnosti neposkytol. Emmanuel Macron potvrdil podporu Francúzska pre českú iniciatívu na kúpu munície v krajinách mimo Európskej únie. Tiež ale neposkytol žiadne podrobnosti. Líder Francúzska poukázal na to, že ich krajiny sú neochvejne odhodlané pomôcť Ukrajine, ktorá sa bráni ruskej agresii.„Skutočnosť, že my traja sme v tento deň zjednotení, odhodlaní s rovnakou jasnosťou o situácii na Ukrajine a odhodlaní nikdy nenechať Rusko vyhrať a podporovať ukrajinský ľud až do konca, je silou pre nás, naše národy, našu bezpečnosť a našu Európu,“ vyhlásil Macron.„Chceme míňať naše peniaze, chceme pomáhať všetkými možnými spôsobmi... tu a teraz, aby sa situácia na Ukrajine v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch zlepšila, nie zhoršila,“ prízvukoval zase poľský premiér