Scholz mal pozitívny test na koronavírus a išiel hneď do izolácie, nakazila sa aj ministerka vnútra

26.9.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecký kancelár Olaf Scholz mal pozitívny test na koronavírus. V pondelok to pre tlačovú agentúru DPA povedal hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit . Dodal, že kancelár má mierne symptómy a ihneď išiel do izolácie. Scholz tento týždeň zrušil účasť na všetkých verejných akciách, ale plánuje sa online zúčastňovať na vládnych zasadaniach, povedal hovorca.Olaf Scholz sa v nedeľu vrátil z dvojdňovej oficiálnej cesty po krajinách Perzského zálivu a predtým bol na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov v New Yorku. Scholz nie je jediným predstaviteľom nemeckej vlády, ktorý je teraz nakazený koronavírusom. Ministerka vnútra Nancy Faeserová v pondelok ráno na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter oznámila, že tiež mala pozitívny test.