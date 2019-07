Scholz: Skupina G7 má veľké pochybnosti o digitálnej mene Facebooku

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 17. júla (TASR) - Veľké ekonomické mocnosti sa stavajú k zavedeniu digitálnej meny libra, ktorú plánuje internetový koncern Facebook, krajne kriticky. Ministri financií a centrálni bankári skupiny najväčších priemyselných krajín G7 majú veľké pochybnosti o tomto projekte, uviedol nemecký minister financií Olaf Scholz.Ministri financií a centrálni bankári skupiny G7 sa streli v Chantilly pri Paríži. Predsavzali si, že budú veľmi pozorne kontrolovať, či sa pri zavádzaní libry dodržia všetky aktuálne regulačné predpisy. Okrem toho sa musí vyjasniť, či nebude potrebné zmeniť reguláciu, aby sa zachovala stabilita medzinárodného finančného systému.uviedol Scholz.Zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg v júni ohlásil, že Facebook zavedie vlastnú digitálnu menu. Od roku 2020 by sa mala dať kúpiť stabilnými menami, ako sú americký dolár alebo euro. Touto virtuálnou menou by sa malo dať platiť na internete. Okrem toho mieri na ľudí, ktorí chcú do cudziny previesť peniaze, za čo doteraz platia vysoké poplatky.Scholz súhlasí s tým, že je potrebné znížiť ceny transferov peňazí a zrýchliť ich.Dodal, že na to nie je potrebná žiadna nová mena, ktorá by nepodliehala demokratickej kontrole. Podobne sa vyjadril aj francúzsky minister financií Bruno Le Maire.