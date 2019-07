Danko: Nie je podstatná výška stožiaru, ale bude to dôstojné miesto

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 17. júla (TASR) - Tridsať metrov je najvyššia možná výška, ktorú povolili technici a stavební inžinieri v súvislosti so stožiarom, ktorý chce pred Národnou radou (NR) SR dať postaviť predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Povedal to na stredajšom tlačovom brífingu. Doplnil, že suma výstavby by nemala stáť štát viac ako 34.000 eur plus DPH.skonštatoval s tým, že je to podobne aj v iných krajinách.Dodal, že sprístupnené budú aj rozpočtové náklady. Osobne podľa svojich slov prispel na stavbu sumou 9000 eur. Podobnou sumou podľa jeho slov prispel aj vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan.Zemné práce podľa jeho slov stoja 16.000 plus DPH, druhá časť výstavby by mala stáť 38.000 eur.skonštatoval s tým, že to tak vychádza po odrátaní jeho a kancelárovho príspevku z celkovej sumy, čo považuje za relevantnú cenu. Dodal, že bude rád, ak sa podarí stavbu dokončiť do 1. septembra tohto roka.Tvrdí, že k svojej funkcii predsedu NR SR pristupuje zodpovedne a aj rozhodnutie postaviť tento stožiar bolo nutné. Vysvetlil, že pamiatkarmi upozornili na uchytenie zástavy na Bratislavskom hrade či streche parlamentu, ktoré podľa jeho slov nie je šťastné a môže sa stať, že na niekoho spadne.povedal Danko.Vysvetlil, že výška 30 metrov je maximálna výška, ktorú povolili kompetentné úrady. Porovnanie s Maďarskom vzniklo podľa jeho slov spontánne po tom, ako sa o tejto výške dozvedel, keď len skonštatoval, že je to viac ako v Maďarsku.