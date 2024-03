Scholz sľúbil Zelenskému pokračovanie vojenskej podpory, hoci Nemecko nedodá Ukrajine strely Taurus

14.3.2024 (SITA.sk) - Berlín bude naďalej podporovať Kyjiv vo vojenskej sfére „v úzkej koordinácii s európskymi a medzinárodnými partnermi“.Ako uviedol hovorca nemeckého kancelára, Olaf Scholz to povedal vo štvrtok v telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským Obaja lídri spolu hovorili v ten istý deň, v ktorý nemeckí zákonodarcovia odmietli novú výzvu opozície na dodávky rakiet dlhého doletu Taurus Ukrajine. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Scholz pritom v stredu v parlamente obhajoval svoje odmietanie dodať Ukrajine rakety Taurus. „Podľa mňa je to zbraň veľmi dlhého doletu," povedal Scholz v nemeckom parlamente.„Vzhľadom na to, že je dôležité nestratiť kontrolu nad terčmi, túto zbraň nemožno použiť bez nasadenia nemeckých vojakov. To odmietam," vyhlásil kancelár.