Šimkovičovej návrh ohrozuje slobodu médií, varuje občiansky sektor. Mimovládky sa obracajú na európske inštitúcie

Otvorený list

Nesúlad s európskym právom

14.3.2024 (SITA.sk) - Občiansky sektor sa pre RTVS obracia na európske inštitúcie. Ako informuje Patrik Kimijan z komunikačného odboru Via Iuris , pod otvorený list zbierajú podpisy občanov.Komisiu aj parlament aktivisti upozorňujú na ohrozenie slobody tlače a rozpor s pravidlami EÚ.Organizácie otvoreným listom reagujú na novelu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase, ktorú predložila ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. MEMO 98 varujú, že takéto zmena zákona povedie k ovládnutiu verejnoprávneho média vládnou mocou.„Sme presvedčení, že sloboda tlače je jeden zo základných pilierov právneho štátu a hodnôt, na ktorých stojí Európska únia,” uvádza riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková Navrhovaný zákon podľa mimovládok slobodu tlače ohrozuje. Kriticky vnímajú najmä možnosť odvolať vedenie riaditeľa bez udania dôvodu, zmeny vo voľbe a zložení Rady RTVS a vznik Programovej rady, cez ktorú bude mať politická moc možnosť zasahovať do spravodajstva.Organizácie upozorňujú na nesúlad s európskym právom. „Navrhovaná novela je v príkrom rozpore s návrhom Európskeho aktu o slobode médií, Chartou základných práv EÚ, aj odporúčaniami Európskej komisie zo Správy o právnom štáte z roku 2023,” dodáva Katarína Batková z Via Iuris.Transparency International Slovensko upozorňuje, že slobodné, zodpovedné a kvalitné verejnoprávne médiá sú ešte dôležitejšie v časoch rozmachu dezinformácií a rizikových technológií.Tento návrh zákona ide v skutočnosti podľa riaditeľa INEKO Dušana Zachara proti verejnému záujmu a je to pokus o únos verejnoprávnych médií.