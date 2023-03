Scholz vyzval Čínu, aby Rusku nedodávala zbrane a radšej využila svoj vplyv na Moskvu

Putinov imperializmus nevyhrá

Jeho záväzok platí

2.3.2023 (SITA.sk) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vo štvrtok vyzval Čínu, aby Rusku neposielala zbrane a miesto toho využila svoj vplyv na presvedčenie Moskvy, aby z Ukrajiny stiahla svoje vojská.„Môj odkaz Pekingu je jasný - využite svoj vplyv na Moskvu, aby ste ju zatlačili k stiahnutiu ruských vojsk, a nedodávajte zbrane agresorovi Rusku,“ vyjadril sa Scholz v nemeckom parlamente. Kancelár sa zároveň zaviazal, že Nemecko bude Ukrajinu naďalej humanitárne i vojensky podporovať, aby jej pomohlo brániť sa proti ruskej invázii.Oslovujúc tých, ktorí požadujú, aby Ukrajina začala rokovať o prímerí s Ruskom, odkázal, že „láska k mieru neznamená podvolenie sa väčšiemu susedovi. Ak by sa Ukrajina prestala brániť, nebol by mier, bol by koniec Ukrajiny. Náš európsky mierový poriadok je obranyschopný. Naše 'nikdy viac' znamená, že sa vojnová agresia už nikdy nevráti ako politický prostriedok. Naše 'nikdy viac' znamená, že Putinov imperializmus nevyhrá. Ak máte na spánku zbraň, nemôžete rokovať, môžete sa len podvoliť“.Scholz tiež oznámil, že Nemecko pracuje na tom, aby splnilo cieľ Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) , podľa ktorého by mali krajiny na obranu vynakladať dve percentá svojho hrubého domáceho produktu (HDP).„Tento záväzok, ktorý som tu vyslovil vlani 27. februára, platí,“ skonštatoval s tým, že vláda v záujme dosiahnutia tohto cieľa zvýši obranný rozpočet ako celok.