Takto môžete chrániť vašu firmu pred krádežami

Kým niektoré firmy sa rozhodujú pre tradičné metódy, ako sú kľúče a heslá, existujú aj moderné a spoľahlivejšie riešenia, ktoré spoľahlivo ochránia vašu firmu pred krádežou. Povieme si o nich v našom článku.

Použitie biometrických systémov

Medzi najdôležitejšie moderné metódy zabezpečenia patrí využitie biometrie. Čo všetko si môžeme pod týmto označením predstaviť? V podstate všetko, čo môže slúžiť ako fyzická charakteristika jednotlivca na overenie jeho identity. Napríklad odtlačky prstov, rozpoznávanie tváre a očných dúhoviek alebo dokonca skenovanie žily v ruke.

Vedeli ste, že…

…biometrické údaje sa používajú už pomerne dlho, a to hlavne v pasoch (výška, farba očí)? Rozvoj informačných technológií však umožnil sledovať aj oveľa zložitejšie štruktúry a tvary ľudského tela.

Použitie biometrických údajov na overenie totožnosti zamestnancov zároveň znamená, že sa už nemusíte obávať neoprávneného vstupu do budovy. Biometrické údaje sú totiž unikátne pre každého jednotlivca a je ich takmer nemožné napodobniť. Môžeme ich preto právom považovať za základ modernej technológie, na ktorej bude v budúcnosti fungovať väčšina bezpečnostných systémov.

Dochádzkový systém pre zamestnancov

Dochádzkový systém pre zamestnancov je ďalšou možnosťou, ako si zabezpečiť firmu. Systém dochádzky vám umožní sledovať, kedy vaši zamestnanci prichádzajú a odchádzajú z práce. Zároveň prostredníctvom dochádzkového systému pre zamestnancov získate absolútnu kontrolu nad tým, kto má prístup do vašej budovy a kedy.

Dochádzkový systém vám taktiež v prípade potreby umožní zistiť, kto bol prítomný v určitom čase na pracovisku, čo v konečnom dôsledku znamená vítanú pomoc pri vyšetrovaní prípadov krádeží.

Ak systém spojíte s biometriou (odtlačok prsta, fotografia tváre…), získate tým istotu validity informácií ohľadom dochádzky zamestnancov - už žiadne zapisovanie za kolegu do dochádzkovej knihy. Týmto spôsobom dokážete ušetriť v priemere až 10% mzdových nákladov ročne. Navyše, k dispozícii je aj funkcia zobrazovania GPS polohy firemného vozidla, ktoré riadi zamestnanec.

Zabezpečenie vstupu do objektu

Kontrola prístupu do budovy je ďalším kľúčovým prvkom ochrany majetku a zamestnancov. A to hlavne prostredníctvom turniketov na vstupe do firmy, ktoré umožňujú firmám sledovať a kontrolovať prístup do celej budovy. Tento systém je totiž nastavený tak, aby umožňoval prístup iba oprávneným osobám (zamestnanci, povolené návštevy). Týmto spôsobom sa zamedzí vstupu neoprávnených osôb a minimalizuje sa riziko krádeže alebo úniku dôverných informácií.

Dokonca tieto moderné technologické riešenia vám umožnia kontrolovať pohyb osôb na pracovisku pomocou zónovania. Bezpečnostné prvky ako kód, čip, karta či odtlačok prsta umožnia iba oprávneným osobám prístup do vyhradených miestností. Týmto spôsobom, ako aj vďaka kamerovému systému, získavate úplný prehľad o všetkých pohyboch na pracovisku.

No to ešte nie je všetko! Turnikety zvyčajne ponúkajú aj množstvo ďalších užitočných funkcií. Napríklad dokážu odhaliť kovy u návštevníkov, alebo tiež slúžia ako mincomat pre platby žetónmi či peniazmi.

Ďalšie možnosti

Okrem týchto technológií existujú aj ďalšie opatrenia, ktoré firmy môžu prijať na ochranu svojho majetku a zamestnancov. Medzi ne patrí hlavne monitorovanie kamerami, ktoré umožňuje sledovať pohyb osôb a návštevníkov v budove. Taktiež môže byť užitočné zabezpečiť dôležité dokumenty a informácie zámkami, ktoré sú prístupné iba oprávneným osobám. V neposlednom rade je veľmi dôležité pravidelne školiť zamestnancov na tému bezpečnosti a informovať ich o aktuálnych hrozbách a rizikách.

Záver

Je veľmi dôležité, aby firmy prijímali účinné opatrenia na ochranu svojho majetku a zamestnancov. Bezpečnosť by mala byť prioritou, pričom rôzne technológie a opatrenia môžu pomôcť minimalizovať riziko krádeže, únik informácií či iných nežiaducich situácií.