Schopnosť poradiť je pridanou hodnotou. dm Workshopfest 2023 zameraný na ženské zdravie

Šanca spojiť príjemné s užitočným

Pestrá paleta odborných rád

Aké boli reakcie zúčastnených?

20.7.2023 (SITA.sk) -Dlhodobou stratégiou a cieľom dm drogerie markt je poskytnúť zákazníkom pridanú hodnotu. To znamená nielen predať tovar, ktorý potrebujú, ale môcť im odborne poradiť. A to je možné len vďaka celoživotnému vzdelávaniu a posúvaniu hraníc v oblasti obchodu."Konečne viem, ako mám kombinovať rôzne druhy vitamínov." "Intímna hygiena ženy je väčšinou tabu. A tu sme sa o nej otvorene rozprávali. Už viem, ako poradiť sebe aj zákazníčkam." "Najviac otázok denne dostávam k domácemu farbeniu vlasov. Dnes som sa naučila rôzne tipy a triky pre top výsledok." Tieto a mnohé ďalšie nadšené reakcie prichádzali od návštevníčok podujatia dm Workshopfest. V priestoroch bratislavskej Mlynice sa stretlo 146 spolupracovníkov z prevádzok z celého Slovenska spolu s dodávateľmi dm drogerie markt. Boli to dva dni plné emócií, nových trendov a vzájomného odovzdávania si skúseností."Vďaka sérii vzdelávacích a interaktívnych workshopov získali účastníci množstvo skúseností a užitočných informácií pre seba, svojich kolegov a zákazníkov, s ktorými sú najviac v kontakte. Hlavným motívom tohtoročného stretnutia bolo ženské zdravie. Zostavili sme 7 kútikov - "cornerov" – a všetky sa venovali tejto téme, pretože ju vnímame ako mimoriadne dôležitú. Aj vo vzťahu k nám, ženskému tímu v dm, ale aj smerom k našim zákazníčkam," vysvetľujea pokračuje: "Cítila som tu úžasnú energiu, nadšenie a to bol cieľ. Vytvoriť také prostredie, kde sa budeme všetci cítiť dobre a príjemne. Záujem bol veľmi veľký. Preto sme sa rozhodli, že budúci rok sa pokúsime pripraviť dve takéto podujatia.""Už pri plánovaní prvého ročníka bolo našim prianím, aby sme pre naše kolegyne vytvorili podujatie, na ktorom sa budú nielen vzdelávať, ale strávia aj spoločne príjemný čas. A dáme im tak možnosť pod jednou strechou získať čo najviac zásadných informácií k témam, s ktorými sa počas roka stretávajú. Počas dvoch dní dokážu obsiahnuť množstvo prednášok a stretnúť sa s rôznymi špecialistami aj z radov našich dodávateľov. Môžu si v praxi vyskúšať jednotlivé produkty, ktoré potom vedia odporučiť zákazníkom a poskytnúť im lepšie poradenstvo," hodnotí"Našu aktuálnu dm kampaň zameranú na ženské zdravie smerujúcu na zákazníkov sme sa snažili pretaviť aj do konceptu Workshopfestu. Ideu sme prepojili symbolom zelenej stužky, ktorú kolegyne dostali v pozvánke a objavila sa aj na vizuáloch a v priestoroch Mlynice. Rovnako aj sprievodný program sme chceli koncipovať tak, aby bol podporou ženského zdravia. Všetko čo tam dámy objavili, bolo určené pre ženy a ženám," vysvetľuje"V rámci prípravy Workshopfestu sme premýšľali nad tým, akým témam sa počas dvoch dní venovať. Tým, že som priamo z predajne, bola som pre kolegov z realizačného tímu podporou. Mám informácie takpovediac z prvej ruky, viem, na čo sa zákazníci najviac pýtajú. Pri každom sortimente totiž býva špecifický okruh otázok," vysvetľujePočas festivalu workshopov sa účastníci podujatia mohli bližšie oboznámiť s témami. Samostatnou časťou boli. Ich účinky a vhodné kombinácie pre organizmus.už nie je tabu a veľmi otvorene sa diskutovalo o vložkách a intímkach. O ich využívaní podľa rôznych typov.na mieste poskytoval veľmi konkrétne rady pre zlepšenie stavu chrbtice, držania tela a celkového komfortu z pohybu. Kto mal záujem, mohol si skontrolovať svoje chodidlá a zistiť ich prípadnú plochosť či stav klenby. Nechýbal corner s. Veľký záujem bol o diagnostiku pleti, či kvality vlasov. Témaupútala mnohé dámy, pretože sú to aj časté otázky zákazníčok v predajni. Nielen dm beauty poradkyne sa potešili dvom kútikom s možnosťou dokonalého. V rámci doplnkových aktivít mal každý možnosť dať siskúsenou dermatologičkou. Dopriať si možnosť skvelého relaxu vďaka inovatívnej. Ako veľmi užitočnou sa ukázala možnosť absolvovať analýzu ľudského tela formou InBody vyšetrenia. Tiež skríning hladiny cholesterolu, cukru, meranie krvného tlaku, ktoré zabezpečila Všeobecná zdravotná poisťovňa.Veľmi sa mi tu páči, z jednotlivých workshopov som si odniesla množstvo užitočných informácií. Zaujala ma najmä téma vitamínových doplnkov. Čo s čím kombinovať je veľmi dôležité vedieť, mnohé detaily ma prekvapili. Uvedomila som si, ako stravovanie súvisí so samotným zdravím čreva. To boli pre mňa zásadné zistenia. Už viem, že potrebujeme prijímať dosť vlákniny. Veľa sme sa dozvedeli aj o nových produktoch, ktoré budú v predajni čoskoro v ponuke.Som beauty poradkyňa a tak ma veľmi baví líčenie, pleťová kozmetika a ochrana pred slnkom. Je úžasné, že počas dvoch dní som tu získala veľa faktov, ktoré využijem v praxi.Zaujali ma novinky v starostlivosti o pleť a ruky. Najmä to, aké sú postupy pri používaní lakov na nechty, tak, aby dlho vydržali krásne a upravené. V rámci diagnostiky pleti som mala možnosť zistiť jej pružnosť, hydratáciu a stav pigmentácie. Následne odporúčanie na konkrétne produkty a aká by mala byť domáca rutina.Čo ma veľmi oslovilo, bola vlasová kozmetika a rozdelenie farieb podľa odtieňov. Tiež, ako sa nanášajú a ako sa majú efektívne používať. Už viem, čo znamená číslo na farbách. Teraz mám oveľa viac poznatkov, ako dávkovať balzamy a masky. Spísala som si dokopy 4 strany poznámok a všetko maximálne využijem.Dievčatá sú dennodenne v práci konfrontované s otázkami najmä ohľadne farbenia. Pretože vieme, že v domácom prostredí to nie je úplne profesionálne a častokrát tie výsledky nie sú dobré. Preto potrebujú zákazníčky v predajni poradiť ako takúto domácu katastrofu napraviť. Hovorili sme aj o rôznych problémoch s vlasovou pokožkou a radami ako ich zvládnuť.Riešili sme s dámami primárne problémy s chrbticou a ako sa prejavujú. Riešili sme s dámami primárne problémy s chrbticou a ako sa prejavujú. Prešli sme si názorné ukážky cvikov, ako byť vystretý, prečo býva spánok problematický, ako správne dýchať, ktoré športové aktivity sú vhodné a ako kompenzovať zaťaženie v práci. Skrátka, zhrnuli sme si rady ako sa správať tak, aby nemuseli navštíviť ortopéda alebo fyzioterapeuta.Dnes sme sa venovali intímnej hygiene. Chcel so poukázať na jej rôznorodosť a fakt, že každá žena má svoj vlastný návyk vytvorený v tejto kategórii. Je dôležité pomôcť zákazníčkam zorientovať sa v nich a kvalifikovane im poradiť. Aj keď je tá téma intímna, obchodné pracovníčky sú práve tie, ktoré o nej dokážu otvorene hovoriť.