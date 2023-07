Žilinka odmieta byť súčasťou „špinavých hier“ medzi exministrom vnútra a policajnými funkcionármi

Stanovisko generálnej prokuratúry

Rozhodovanie o personálnych otázkach

20.7.2023 (SITA.sk) - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka zásadne odmieta akékoľvek jeho možné zasahovanie do personálnych nominácií v Policajnom zbore , o ktoré sa údajne cez konzultáciu s ním snažil bývalý minister vnútra Ivan Šimko Uvádza sa to v stanovisku, ktoré poskytla hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová „S bývalým ministrom vnútra SR sa generálny prokurátor nestretol ani jedenkrát, nekomunikoval s ním ani telefonicky. Pán Ivan Šimko ho nikdy nekontaktoval, a rovnako ho žiadnym spôsobom nekontaktoval ani generálny prokurátor,“ uviedla Drobová.Zároveň podľa nej generálny prokurátor dôrazne žiada, aby nebol zaťahovaný do sporov medzi bývalým ministrom vnútra a policajnými funkcionármi, s ktorými nemá absolútne nič spoločné. „Dôrazne sa ohradzuje proti jeho zaťahovaniu do takýchto špinavých hier," dodala hovorkyňa.Dočasne poverený riaditeľ policajnej inšpekcie Peter Juhás dnes povedal, že exminister vnútra chcel záležitosť dosadenia stíhaného policajného vyšetrovateľa Pavla Ďurku na post v inšpekcii prejednať aj s generálnym prokurátorom. Doplnil, že voči tejto požiadavke sa ohradil.„Pánovi ministrovi som povedal, že je nepredstaviteľné, aby generálny prokurátor alebo akákoľvek iná osoba mimo štruktúr Úradu inšpekčnej služby rozhodovala o personálnych otázkach,“ zdôraznil Juhás.