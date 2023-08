Schranz hrdinom Slavie: Po vylúčení som prestal myslieť na hetrik

Slovenský futbalista Ivan Schranz bol hrdinom Slavie Praha v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy proti Dnipru. Pod hladký triumf 3:0 sa podpísal dvoma gólmi už v prvom polčase a jeho prínos pre mužstvo vyzdvihol aj tréner Jindřich Trpišovský.





Schranz vo štvrtok potvrdil, že sa mu na európskej scéne strelecky darí. Vlani dal v EKL za Slaviu víťazný gól proti Panathinaikosu Atény i postupový zásah v predĺžení duelu proti Rakówu Čenstochová, rok predtým sa presadil proti Unionu Berlín a vo vyraďovačke aj v zápase s Fenerbahce Istanbul. "Neviem, čím to je. Možno mi tieto veľké zápasy sedia. Ale niekto ten gól dať musí," povedal 29-ročný hráč v pozápasovom rozhovore s českými médiami.Gólovo sa presadil v 5. i 37. minúte a aj vďaka nemu je Slavia kúsok od postupu do play off o skupinovú fázu EL. V snahe o hetrik ho pribrzdilo vylúčenie Igoha Ogba v 58. minúte, potom sa musel z krídla presunúť na post pravého obrancu. Tam potvrdil, že je futbalový univerzál, ktorý môže hrať prakticky na akomkoľvek poste. "Nechcel by som ísť chytať alebo byť stopér, to je ťažký post hlavne z hľadiska zodpovednosti. Až tak ďaleko to, verím, nezájde. Ale keď bude treba...," smial sa Schranz. "Som hlavne šťastný z výsledku, ale z gólov tiež. Zdvihne to sebavedomie. Keď som dal druhý, tak ma napadlo, že príde ešte nejaká šanca a zopakujem si v Slavii hetrik. Ale po červenej karte som na to prestal myslieť."Už po polčase viedla jeho zásluhou Slavia o dva góly. "Pred prvým gólom prišiel výborný center od Lukáša Masopusta, podarilo sa mi loptu pretečovať do bránky. Myslím si, že to bola pekná akcia. Druhý gól padol po rohu, tiež tam bol teč. Ocitol som sa pred brankárom, sústredil som sa na to, aby som loptu trafil. To sa mi našťastie podarilo. Vstup do zápasu bol skvelý." Ani po výsledku 3:0 nebude podľa Schranza odveta na budúci štvrtok v Košiciach iba formalita: "Dnipro ukázalo veľkú kvalitu, ale to isté platí o nás. Doma sme silní. Vonku to však môže byť ale iné, treba k tomu tak pristúpiť nemyslieť si, že to bude jednoduché. Sme iba v polčase. Do Košíc sa však teším. Hromadič (Jakub Hromada - pozn.) asi najviac, ukáže nám Košice. Hral som tam na starom štadióne, teším sa, že uvidím novú arénu. Ako Slováci sa tam budeme cítiť doma."Podľa kouča Trpišovského je Schranz pre Slaviu ťažko nahraditeľný. "Ivan za dva roky v Slavii neuveriteľne vyspel. Je to mimoriadne dôležitý hráč pre tím, pretože je komplexný. Keď ho pošlem na ihrisko, viem, že svoje úlohy zvládne. Pre takéto zápasy patrí k prvej voľbe, keďže zvládne každý post. Je nebezpečný vpredu a zodpovedný vzadu. Presne to ako tréner chcete. Ivan má navyše rozmanité zakončenie. Trajektóriu strely má nesmierne zaujímavú, ja jej vravím ´schranzovka´. Vie dobre sklopiť nohu a krásne to trafiť. Keď vystrelí, lopta neplače, ale veselo si letí," tvrdí Trpišovský.