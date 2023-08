Rozlúčkový zápas Hossu odštartuje už napoludnie akciami na námestí

Rozlúčkový zápas Mariána Hossu s kariérou pod názvom Goodbye Game 81 bude mať aj atraktívny sprievodný program. Trenčín bude 18. augusta dejiskom atraktívnych súťaží a zábavy, ale predovšetkým skvelej exhibície, ktorá dá definitívnu bodku za kariérou jedného z najúspešnejších útočníkov v slovenskej hokejovej histórii.





Podujatie odštartuje v piatok 18. augusta už od 12.00 na Mierovom námestí v Trenčíne, kde sa zídu všetci účastníci rozlúčkového zápasu. Nasledovať bude rozdelenie do dvoch tímov a bohatý program pre fanúšikov s viacerými súťažami o skvelé ceny vrátane suvenírov. Súčasťou programu bude tiež súťaž o posledných 81 vstupeniek. Tí, ktorí sa na rozlúčkovú exhibíciu nedostanú, si budú môcť pozrieť živý prenos priamo na námestí. "Myšlienka takejto rozlúčky vzišla už dávnejšie. Prvotne som jej nebol príliš naklonený, ale Peter Neveriš ma nahováral, že by bolo pekné rozlúčiť sa takýmto zápasom doma na Slovensku. Časom som sa pozrel na to z iného pohľadu a povedal som si, že do toho pôjdem. Dnes finišujeme s prípravami a môžem prezradiť, že spoločne s celým tímom, ktorému sa touto ceste chcem veľmi pekne poďakovať za pomoc s organizáciou, sa už nevieme dočkať toho veľkého dňa," povedal Hossa.Na zápase by sa malo zúčastniť 33 známych hokejových mien, z toho traja brankári a pätnásť korčuliarov na oboch stranách. Hrať budú slovenské legendy ako Zdeno Chára, Peter Bondra, Marián Gáborík, Marcel Hossa, Tomáš Kopecký, Michal Handzuš, Miroslav Šatan, Andrej Sekera, Ľubomír Višňovský či Žigmund Pálffy. Zo zahraničných mien prisľúbili účasť Nicklas Lidström, Patrick Sharp, Duncan Keith, Jonathan Toews, Tomas Holmström či Henrik Zetterberg. "Vybral som si chlapcov, s ktorými som sa najviac zblížil počas mojej kariéry, s ktorými som pôsobil v kluboch NHL a s ktorými som dodnes v kontakte. Začal som ich oslovovať a som rád, že mnohí chalani prisľúbili účasť. Spätná väzba od mnohých nás príjemne prekvapila," dodal Hossa.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/GOODBYE-GAME-81?ID_partner=60



Úvodné buly duelu hodia v symbolickom čase 18.18 h. Hrať sa bude klasicky 3x20 minút. Celé podujatia bude mať aj charitatívny rozmer. "Významnú časť zo vstupného plánujeme darovať na charitatívny účel v trenčianskom regióne. Odpichneme sa od dlhoročnej spolupráce so známym trenčianskym podujatím Hviezdy deťom. Výťažok z Mariánovho rozlúčkového zápasu budeme prerozdeľovať práve zariadeniam, s ktorými spolupracujú organizátori tohto podujatia," prezradil spoluorganizátor podujatia Peter Neveriš.