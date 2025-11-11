|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 11.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Martin, Maroš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. novembra 2025
Schranz nevie, či zvládne plnú minutáž, Haraslín čaká iný duel
Tridsaťdvaročný útočník Schranz bude chcieť čo najviac pomôcť národnému tímu v kľúčových zápasoch kvalifikácie MS 2026 proti Severnému Írsku a v Nemecku.
Zdieľať
Jedným z kľúčových hráčov slovenskej futbalovej reprezentácie, ktorí prišli na zraz po zranení, je aj Ivan Schranz. Ten síce v októbri skóroval proti Luxembursku, no odvtedy odohral za Slaviu Praha pätnásť minút. Tridsaťdvaročný útočník bude chcieť čo najviac pomôcť národnému tímu v kľúčových zápasoch kvalifikácie MS 2026 proti Severnému Írsku a v Nemecku.
Schranz nastúpil pred mesiacom v Trnave v 70. minúte, skóroval a práve pri zakončení si privodil zranenie. „Momentálne mám za sebou ťažšie obdobie, ktoré nebolo pre futbalistu jednoduché. Bol som približne tri týždne mimo ihriska, keďže som sa dával dokopy po svalovom zranení. Tesne pred zrazom, niekedy od stredy alebo štvrtka, som začal opäť trénovať a snažil som sa čo najrýchlejšie dostať do formy – aby som pomohol klubu a mohol byť aj tu. Nebolo to ľahké obdobie, ale verím, že už je za mnou,“ uviedol Schranz.
V nedeľu nastúpil ako striedajúci hráč v Plzni, kde Slavia vyhrala 5:3. „Myslím si, že každá minúta na ihrisku je veľmi dôležitá. Pre mňa aj po návrate zo zranenia je to veľká skúška psychiky. Je však veľkým pozitívom, že všetko prebehlo v poriadku a vydržal som, takže z tohto pohľadu je to určite super,“ povedal Schranz. V tejto sezóne zažil pravý krídelník už druhý výpadok a ideálne obdobie neprežíva ani jeho reprezentačný spoluhráč Lukáš Haraslín na ľavom krídle. Toho vyradili tento rok zranenia na celkovo 107 dní. Minutáž oboch opôr v piatok v Košiciach preto nie je istá. „Vzhľadom na to, čo mám za sebou, neviem, či budem schopný odohrať plných 90 minút, ale urobím pre to všetko. Spolu s trénermi kondície a fyzioterapeutmi sa snažím pripraviť tak, aby som mohol tímu pomôcť v akejkoľvek možnej miere,“ priznal Schranz.
Haraslín očakáva iný duel ako v Belfaste: Verím, že ich zdoláme
Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín predpokladá, že piatkový zápas so Severným Írskom bude úplne iný ako októbrový na pôde súpera. Pre národný tím je stretnutie v Košiciach kľúčové v boji o postup na budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku. Triumf by mu zaistil baráž, no v Belfaste s týmto súperom zaznamenal historicky prvú prehru v ostrom dueli (0:2).
Haraslína tento rok sužujú zranenia a v Severnom Írsku nastúpil ako striedajúci hráč, no v Trnave proti Luxembursku bol v základe a zaznamenal asistenciu. Tú si pripísal aj v nedeľu za Spartu Praha, ktorá remizovala 2:2 s Teplicami. „V Severnom Írsku sme mali plán, ale bohužiaľ nám nevyšiel. Robili sme veľa individuálnych chýb, kazili aj jednoduché prihrávky. Oni hrali svoju klasickú hru – rýchly futbal na útočných hráčov, či už po zemi alebo dlhými loptami a my sme síce vedeli, že sa na to máme pripravovať, ale napriek tomu sa nám to nedarilo zvládnuť,“ vrátil sa Haraslín k doposiaľ jedinej prehre v kvalifikácii.
V domácom dueli bude k dispozícii aj dlhodobejšie zranený obranca Denis Vavro, či na minulom zraze absentujúci kľúčový stredopoliar Stanislav Lobotka. „Verím, že domáci zápas bude úplne iný. Pevne verím, že ukážeme svoju kvalitu a silu, hlavne doma, a že ich zdoláme,“ povedal Haraslín. Prehru z Belfastu mu navyše pripomínal v klube Diarmuid O'Carroll, asistent trénera v Sparte i pri reprezentácii Severného Írska: „Dá sa povedať, že mi to pripomínal celý mesiac. Každé ráno mi ako prvé povedal, že bolo 2:0. Vieme, čo musíme zlepšiť a ako sa hovorí: 'Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie'.“
Medzi prebiehajúcim a októbrovým zrazom vypadol na dvanásť dní so zranením členka. „Je pravda, že po poslednom reprezentačnom zápase proti Luxembursku som ani sám nevedel, aké vážne mám zranenie. Až po ňom sa ukázalo, že to bolo trocha vážnejšie. Som však rád, že sa rýchlo zahojilo a opäť som mohol byť na ihrisku,“ opísal 29-ročný krídelník. Na kľúčovú časť kvalifikácie chce byť pripravený na sto percent. „Zranenie vás, samozrejme, trošku limituje, ale hráč musí byť pripravený na 100 percent do každého zápasu. V klube sa to dá ovplyvniť, keďže tréningov je viac a dajú sa prispôsobiť, ale tu je tempo rýchle. Cítim sa však fajn, aj keď bolo trocha náročné hrať v nedeľu 90 minút po dlhšom čase. Našťastie máme okolo seba ľudí, ktorí sa vedia o mňa postarať a pripraviť ma na piatkový zápas,“ dodal Haraslín.
Prečítajte si tiež
Yamala vyradili z nominácie Španielska pre svojvoľnú liečbu
Dúbravka verí košickým divákom: Treba začať inak ako v Belfaste