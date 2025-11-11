Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

11. novembra 2025

Yamala vyradili z nominácie Španielska pre svojvoľnú liečbu


Osemnásťročný krídelník FC Barcelona totiž podstúpil zákrok bez vedomia lekárskeho tímu RFEF a pauzovať má sedem až desať dní.



Španielska futbalová federácia (RFEF) vyradila z novembrovej reprezentačnej nominácie Laminea Yamala. Osemnásťročný krídelník FC Barcelona totiž podstúpil zákrok bez vedomia lekárskeho tímu RFEF a pauzovať má sedem až desať dní.

Španielov čakajú v novembri dva zápasy kvalifikácie MS 2026 v Gruzínsku (15.11.) a v Seville proti Turecku (18.11.), v ktorých sa tak Yamal nepredstaví. „Lekárske služby RFEF chcú vyjadriť svoje prekvapenie a nespokojnosť po tom, čo sa v pondelok 10. novembra o 13:47, v deň začiatku oficiálneho zrazu národného tímu, dozvedeli, že hráč Lamine Yamal v to isté ráno podstúpil invazívny rádiofrekvenčný zákrok na liečbu ťažkostí v oblasti lonovej kosti. Tento zákrok bol vykonaný bez predchádzajúcej komunikácie s lekárskym tímom reprezentácie, ktorý sa o jeho detailoch dozvedel až zo správy prijatej včera večer o 22:40. V nej sa uvádza lekárske odporúčanie na odpočinok počas 7 až 10 dní. Vzhľadom na túto situáciu a so zreteľom na zdravie, bezpečnosť a pohodu hráča sa RFEF rozhodla oslobodiť športovca od účasti v aktuálnej nominácii,“ uviedla federácia na svojom webe.


Majstrovstvá sveta vo futbale v roku 2026 budú i v ponuke STVR
Schranz nevie, či zvládne plnú minutáž, Haraslín čaká iný duel

