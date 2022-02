Schranz s Berom prispeli gólmi k postupu Slavie a Arnhemu do EKL

Slovenskí futbaloví reprezentanti Ivan Schranz a Matúš Bero prispeli vo štvrtok gólmi k postupu Slavie Praha a Vitesse Arnhem do osemfinále Európske konferenčnej ligy. "Zošívaní" zdolali v odvete play off Fenerbahce Istanbul 2:0, Arnhem si poradil s Rapidom Viedeň.



Schranz sa v 19. minúte duelu v Edene dostal k odrazenej lopte a prudkou strelou otvoril skóre. Ďalšie dva presné zásahy Slavie pridal Nigérijčan Yira Sor. Bero v odvetnom súboji play pff s Rapidom zvýšil na 2:0. V 19. minúte si spracoval loptu na prsiach a strelou po zemi prekonal brankára rakúskeho tímu.



Futbalisti Sparty Praha nepostúpili do osemfinále, keď prehrali na pôde Partizanu Belehrad 1:2, doma podľahli srbskému súperovi 0:1. Slovenský brankár Dominik Holec i obranca Dávid Hancko odohrali v Belehrade celý zápas, Lukáš Haraslín bol na trávniku do 70. minúty. Partizan začal aktívne a už v 7. minúte sa ujal vedenia zásluhou Ricarda Gomesa, ktorý sa pohral s obranou Sparty a strelou po zemi prekonal Holeca. V 24. minúte zvýšil Gomes po rohovom kope hlavičkou na 2:0. Sparte sa už v závere podarilo iba znížiť, keď po prihrávke Hancka sa presadil Adam Hložek.

Postup do osemfinále si vybojovali aj Leicester City, Olympique Marseille, PSV Eindhoven a Bodo/Glimt. Žreb osemfinále je na programe v piatok o 13.00 SEČ v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

odvetné zápasy baráže o osemfinále EKL 2021/2022:





Slavia Praha - Fenerbahce Istanbul 3:2 (2:1)



Góly: 19. SCHRANZ, 27. a 63. Sor - 39. Yandas, 90. Berisha



/I. Schranz (Slavia) odohral celý zápas/

/prvý zápas: 3:2, postúpila Slavia/







PAOK Solún - FC Midtjylland 2:1 (2:1, 2:0), 5:3 po 11 m rozstrele



Góly: 20. Živkovič, 26. Vieirinha - 80. Hoeegh



/prvý zápas: 0:1, postúpil PAOK/







Vitesse Arnhem - Rapid Viedeň 2:0 (2:0!



Góly: 3. Grbič, 19. BERO



/M. Bero (Arnhem) odohral celý zápas/

/prvý zápas: 1:2, postúpil Arnhem/







Bodo/Glimt - Celtic Glasgow 2:0 (1:0)



Góly: 9. Solbakken, 69. Vetlesen



/prvý zápas 3:1, postúpilo Bodo/Glimt/







Karabach - Olympique Marseille 0:3 (0:1)



Góly: 12. Gueye, 77. Guendouzi, 90+2. Fuente



/prvý zápas 1:3, postúpil Olympique/







Maccabi Tel-Aviv - PSV Eindhoven 1:1 (0:0)



Góly: 90. Saborit - 84. Vertessen



/prvý zápas 0:1, postúpil Eindhoven/







Partizan Belehrad - Sparta Praha 2:1 (2:0)



Góly: 7. a 24. Gomes - 85. Hložek, ČK: 66. Gomes (Partizan) po druhej ŽK



/D. Holec a D. Hancko odohrali za Spartu celý zápas, L. Haraslín hral do 70. minúty/

/prvý zápas 1:0, postúpil Partizan/







Randers FC - Leicester City 1:3 (0:1)



Góly: 84. Odey - 70. a 74. Maddison, 2. Barnes



/prvý zápas 1:4, postúpil Leicester/