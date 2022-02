Medvedev postúpil do semifinále turnaja ATP v Acapulcu, čaká ho Nadal

Ruský tenista Daniil Medvedev sa prebojoval do semifinále dvojhry na turnaji ATP v mexickom Acapulcu. Najvyššie nasadený hráč zdolal vo štvrťfinále Japonca Jošihita Nišioku hladko 6:2, 6:3.





dvojhra - štvrťfinále:

Medvedev sa pred zápasom dozvedel, že bude v pondelok prvýkrát v kariére svetovou jednotkou. Posun na čelo rebríčka ATP, na ktorom vystriedal Srba Novaka Djokoviča, oslávil suverénnym víťazstvom. "Nie je jednoduché hrať zápas, keď počas dňa obdržíte takúto správu. Nevedel som, že ak Djokovič prehrá, že sa stanem jednotkou. Myslel som si, že musím pre to urobiť niečo viac. Uvedomil som si to naplno, až keď som začal dostávať blahoprajné esemesky," uviedol 26-ročný Rus.V semifinále narazí na Rafaela Nadala, duel bude reprízou finále Australian Open, v ktorom Španiel otočil nepriaznivý vývoj a vyhral už svoj 21. grandslamový titul. Nadal si vo štvrťfinále v Acapulcu poradil v pozícii nasadenej štvorky s Američanom Tommym Paulom 6:0, 7:6 (5). "Je pre mňa vždy niečo špeciálne hrať proti nemu. Budem mať šancu odplatiť mu prehru," cituje TASR slová Medvedeva pre AFP.Nadal ešte vylepšil svoj najlepší vstup do sezóny na ATP Tour v kariére. Tohtoročnú bilanciu si upravil už na 13:0. Už víťazstvom v 2. kole nad Stefanom Kozlovom z USA prekonal svoj doposiaľ najlepší štart z roku 2014, ktorý začal jedenástimi víťazstvami.





Daniil Medvedev (Rus.-1) - Jošihito Nišioka (Jap.) 6:2, 6:3

Stefanos Tsitsipas (Gr.-3) - Marcos Giron (USA) 6:3, 6:4

Rafael Nadal (Šp.-4) - Tommy Paul (USA) 6:0, 7:6 (5)

Cameron Norrie (V.Brit.-6) - Peter Gojowczyk (Nem.) 6:1, 6:0