Schudnúť sa dá. Nová kampaň, ktorá rúca mýty o obezite!

Alarmujúce fakty a výzva na zmenu prístupu

Kampaň, ktorá búra stigmy a ponúka riešenia

Liečba obezity si vyžaduje odborný prístup

[1] doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH,

[2] Greenway FL. Psychological adaptations to weight loss and factors favouring weight regain. Int J Obes (Lond)

[3] Apovian CM, Aronne LJ, Bessesen DH, et all. Endocine Society. Pharmacological management of obesity: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab

[4] Greenway FL. Psychological adaptations to weight loss and factors favouring weight regain. Int J Obes (Lond)

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk

. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.

18.6.2025 (SITA.sk) -Podľa doc. MUDr. Fábryovej, PhD., MPH je obezita "vstupnou bránou pre viac ako 236 ochorení – od srdcovocievnych chorôb cez cukrovku 2. typu až po problémy pohybového aparátu. Navyše, skracuje život – pri BMI nad 30 kg/m² o 3 roky, pri BMI nad 40 kg/m² až o 8 rokov."Globálne predpovede o obezite nie sú veľmi priaznivé. Predpokladá sa, že v roku 2035 bude mať až polovica celosvetovej populácie nadhmotnosť alebo obezitu. Viac ako 4 miliardy ľudí bude trpieť týmto chronickým, ale podotýkam, preventabilným ochorením. Prognózy sú naozaj veľmi zlé. Podľa štatistík sa predpokladá, že do roku 2035 bude na Slovensku žiť okolo 2,5 milióna ľudí s nadhmotnosťou alebo obezitou, čo je značná časť populácie. Je preto čas zmeniť spôsob, akým vnímame chudnutie. Obezita nie je len o tom, že budeme menej jesť a viac sa hýbať. Je to ochorenie, ktoré si vyžaduje komplexný prístup," vysvetľuje doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH, odborníčka na obezitológiu.[1]Obezita nie je len otázkou vzhľadu – ide o závažný zdravotný problém, ktorý zasahuje do každodenného života, ovplyvňuje fyzické aj psychické zdravie a zvyšuje riziko závažných ochorení. Mnohí ľudia, ktorí sa rozhodnú s obezitou bojovať, však narážajú na prekážky – či už ide o nedostatok informácií, neúspešné pokusy o zmenu alebo pocit zlyhania kvôli jo-jo efektu.[2]Práve pre nich vznikla kampaň, ktorá pomáha lepšie pochopiť obezitu a ponúka praktické rady, ako ju účinne riešiť.Na webovej stránke www.schudnutsada.sk nájdu pacienti množstvo nástrojov a zdrojov – od BMI kalkulačky, vďaka ktorej pacient rýchlo zistí, či sa nachádza v pásme nadváhy alebo obezity, cez motiváciu prečo schudnúť, až po príbehy reálnych ľudí, ktorí našli cestu k zdraviu. Webová stránka slúži najmä ako most k odbornej pomoci.Kampaň "Schudnúť sa dá, aj keď sa vaše telo bráni" zdôrazňuje, že chudnutie nie je len otázkou pevnej vôle či osobného rozhodnutia. [3] Obezita je ochorenie, ktoré si vyžaduje liečbu. Preto je dôležité obrátiť sa na odborníkov, ktorí vedia pomôcť. [4] Jedným z hlavných cieľov kampane je zvýšiť povedomie o tom, že obezitu možno účinne riešiť – či už zmenou životného štýlu, vhodnou liečbou alebo chirurgickým zákrokom. Kľúčové však je začať správne a s odbornou podporou.Webová stránka schudnutsada.sk, ktorú podporuje spoločnosť Eli Lilly Slovakia s.r.o., je určená pre všetkých, ktorí chcú lepšie porozumieť svojmu telu a urobiť krok k zdravšiemu životu. Prináša zrozumiteľné, odborne overené informácie a praktické nástroje, ktoré môžu pomôcť na ceste za chudnutím. Ak sa sami snažíte schudnúť alebo máte vo svojom okolí niekoho, kto bojuje s obezitou, nenechajte sa odradiť prekážkami. Schudnúť sa naozaj dá – dôležité je začať správne a mať potrebnú podporu.Edukačná kampaň spoločnosti Eli Lilly Slovakia s.r.o.