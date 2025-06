Americké veľvyslanectvo v Jeruzaleme bude do piatku zatvorené

18.6.2025 (SITA.sk) - Spojené štáty do piatku uzavreli svoje veľvyslanectvo v Jeruzaleme. Washington zo oznámil v čase, keď sa množia špekulácie o možnej americkej intervencii v Iráne.„Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu ... bude veľvyslanectvo USA v Jeruzaleme zatvorené ... do piatku (20. júna),“ uviedla ambasáda USA vo vyhlásení, ktoré zverejnila na svojej webovej stránke. Predstavitelia USA v Izraeli zároveň „nariadili, aby všetci zamestnanci americkej vlády a ich rodinní príslušníci naďalej zostali v úkrytoch vo svojich bydliskách a v ich blízkosti až do odvolania“.Prezident USA Donald Trump v utorok vyzval na kapituláciu Iránu a varoval, že Spojené štáty by mohli zabiť najvyššieho vodcu islamskej republiky, ak by chceli.