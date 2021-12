Schumacher bude možno opäť jazdiť za Ferrari, Mick sa stal záložným pilotom slávnej stajne formuly 1

Michael získal s Ferrari päť titulov

22.12.2021 (Webnoviny.sk) - Mick Schumacher v práve skončenej sezóne majstrovského seriálu formuly 1 nezískal ani jedno bodované umiestnenie, ale v budúcom roku ho čaká dvojúloha. Okrem toho, že bude naďalej súťažiť v monoposte Haas, bude aj záložným jazdcom pre Ferrari.V rozhovore pre nemeckú televíziu RTL to potvrdil manažér slávnej stajne z Maranella Mattia Binotto."Mick patrí do akadémie Ferrari. V sezóne 2021 sa mu s Haasom celkom darilo. Myslíme si, že v budúcnosti sa ešte bude zlepšovať. Dlhodobým cieľom Ferrari Driving Academy je vychovať ďalšieho pilota pre náš tím," uviedol Binotto, cituje ho aj nórsky web Nettavisen.Nie je tajomstvo, že 22-ročný Mick Schumacher je syn sedemnásobného majstra sveta Michaela Schumachera, ktorý až päť titulov získal práve so značkou Ferrari.V budúcej sezóne budú prvými dvomi voľbami Ferrari v pretekoch Charles Leclerc a Carlos Sainz.Ak by však niektorý z nich pre zranenie alebo chorobu nemohol súťažiť, je možné, že formula 1 sa opäť dočká jazdca so slávnym nemeckým priezviskom Schumacher za volantom Ferrari na okruhoch veľkých cien v šampionáte najrýchlejších štyroch kolies.Ďalším rezervným pilotom Ferrari bude Talian Antonio Giovinazzi. "Ak Antonio nebude môcť plniť túto úlohu, nahradí ho Mick," dodal Binotto.Slávna stajňa Ferrari nemá za sebou príliš úspešný ročník MS F1. Carlos Sainz so 164,5 bodu obsadil celkovo piatu a Charles Leclerc so 159 bodmi siedmu priečku v celkovom poradí jazdcov. V hodnotení konštruktérov skončilo Ferrari na treťom mieste za Mercedesom a Red Bullom.