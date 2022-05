Schválená dotácia pre Maticu slovenskú je podľa Gešpera nevyhnutná. Prezradil, kam investujú peniaze

Prazáklad na dôstojné fungovanie

Matica si prešla ťažkým obdobím

6.5.2022 (Webnoviny.sk) - Schválená dotácia pre Maticu slovenskú je podľa jej predsedu Mariána Gešpera nevyhnutná, pretože ide o prevádzkový základ inštitúcie. Uviedol to na piatkovom tlačovom brífingu k schválenej novele zákona o Matici slovenskej.Táto slovenská inštitúcia by mala podľa tejto novely totiž od budúceho roku každoročne dostávať účelovú dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 1,5 milióna eur. Gešper dodal, že peniaze využijú najmä na udržanie pracovísk, na odborný a vedecký výskum a podporu kultúrnych aj regionálnych podujatí.„Pri súčasnom náraste cien, energie a aj inflácie je 1,5 milióna eur úplne ten prazáklad, aby Matica slovenská mohla fungovať dôstojne a pracovať pre národnú kultúru aj pre občiansku spoločnosť,“ poznamenal šéf matice.Dúfa, že v budúcnosti Matica slovenská dostane ďalšiu podporu a bude môcť vykonávať svoju činnosť v súlade so zákonnými aj s historickými úlohami.Poslanec Národnej rady SR Miloš Svrček (Sme rodina) poznamenal, že Matica slovenská si prešla ťažkým obdobím z hospodárskeho a ekonomického hľadiska.„Za posledné roky sa veľmi rapídne znížili dotácie a ekonomická podpora tejto ustanovizne, pričom príjmy a dotácie klesli celkovo o 414-tisíc eur. Momentálne sa príjmy a dotácie pohybujú na úrovni 1 344 600 eur,“ konštatoval. Zároveň komentoval, že súčasná suma je príliš malá na to, aby mohla táto inštitúcia plniť úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona.