Schwarz získal zlato v alpskej kombinácii na MS v Cortine d’Ampezzo, Bendik nedokončil ani super G

Patril medzi spolufavoritov

Najlepší sú Rakúšania

15.2.2021 (Webnoviny.sk) - Rakúšan Marco Schwarz sa stal majstrom sveta v kombinácii na svetovom šampionáte v zjazdovom lyžovaní v talianskej Cortine d'Ampezzo. Striebornú medailu získal obhajca najcennejšieho kovu z Aare 2019 Francúz Alexis Pinturault , bronz putuje do Švajčiarska zásluhou Loisa Meillarda. Jediný Slovák v štartovom poli Martin Bendik nedokončil už super G a v slalomovom kole chýbal.Dvadsaťpäťročný Marco Schwarz bol po predpoludňajšom superobrovskom slalome piaty, v slalomovom kole však dosiahol najlepší čas spomedzi všetkých štartujúcich a v súčte dosiahol o 4 stotiny sekundy lepší čas ako Alexis Pinturault.Obhajcovi zlata patrila po super G druhá pozícia. Schwarz patril v pondelok medzi spolufavoritov na zisk medaily, keďže na predchádzajúcich MS získal v kombinácii bronz. V Aare 2019 bral bronz aj v slalome a striebro v tímovej súťaži. Pinturault do svojej zbierky pridal prvýkrát striebro, v minulosti získal dve zlaté a tri bronzové medaily.Pondelkový bronzový medailista Loic Meillard sa na pódiu dostal napriek chyby v slalomovom kole, jeho zaváhanie však nevyužili priami konkurenti o medailu. Meillard sa v pondelok postaral na týchto MS už o siedmu medailu pre Švajčiarsko, ktoré je suverénne najúspešnejšou krajinou šampionátu v počte získaných kovov.Švajčiari vrátane pondelka získali v Cortine d'Ampezzo dve zlaté, jednu striebornú a štyri bronzové medaily. Čo sa týka hodnoty, najlepšie sú na tom Rakúšania, ktorí doteraz ovládli všetky tri mužské disciplíny.Lídrom po super G bol Kanaďan James Crawford, ktorý napokon obsadil výbornú 4. priečku. Vo Svetovom pohári sa doteraz dostal iba raz do elitnej desiatky, v druhej polovici januára 2021 bol šiesty v superobrovskom slalome v rakúskom Kitzbüheli.