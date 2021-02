Fantastické: Vlhová získala striebornú medailu v alpskej kombinácii na majstrovstvách sveta v Cortine d'Ampezz (video)

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová získala svoju prvú medailu na majstrovstvách sveta v Cortine d'Ampezzo. V pondelňajšej alpskej kombinácii obsadila druhé miesto o 86 stotín sekundy za víťaznou Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Tretia skončila Švajčiarka Michelle Gisinová (+0,89 s).



Dvadsaťpäťročná slovenská reprezentantka si vybojovala štvrtý individuálny kov zo svetových šampionátov, pred dvoma rokmi vo švédskom Are brala kompletnú medailovú zbierku vrátane striebra v kombinácii. Na konte má aj striebro v tímovej súťaži z MS 2017 vo švajčiarskom St. Moritzi. Jej rovesníčka Shiffrinová sa stala majsterkou sveta šiestykrát (bilancia 6-1-2), premiérovo v súťaži alpskej všestrannosti. Štyrikrát za sebou triumfovala v slalome, v Are pridala aj triumf v super-G, v ktorom v Cortine získala bronz.



Po super-G figurovala Vlhová na siedmej priečke, keď zaostala za vedúcou Taliankou Federicou Brignoneovou o 40 stotín sekundy. Priebežne druhá bola ďalšia domáca reprezentantka Elena Curtoniová (+0,01 s) a na tretiu pozíciu sa zaradila Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá stratila iba o 0,06 s. Pre počasím spôsobené zmeny v programe šampionátu sa kombinácia žien išla až o týždeň neskôr. Trať na zjazdovke Olympia delle Tofane bola priamejšia ako v špeciálnej súťaži superobrovského slalomu. Vlhová skončila vo štvrtok deviata a dobre si viedla aj tentoraz so štartovým číslom 26. Vyvarovala sa akejkoľvek chyby, ktorá by zmarila jej medailové šance pred slalomovou časťou.



Hneď po Slovenke sa na trať vydala Shiffrinová, ktorá predvádzala čisté oblúky a ťažila predovšetkým z precíznej vrchnej pasáže. V porovnaní s ďalšími top slalomárkami zimy si vypracovala najlepšiu východiskovú pozíciu. Na Vlhovú získala 34 stotín, medzi nimi bola úradujúca olympijská šampiónka Michelle Gisinová zo Švajčiarska, ktorá na piatom mieste stratila na Shiffrinovú dve desatiny a pred Vlhovou mala náskok 0,14 s. Brignoneová je s piatimi víťazstvami v pretekoch Svetového pohára najúspešnejšia aktívna lyžiarka v súťaži alpskej všestrannosti. Na medzičasoch síce zaostávala za dovtedy vedúcou Češkou Ester Ledeckou, no išla čisto a v cieli sa dostala do zelených čísiel a potvrdila svoju príslušnosť k okruhu spolufavoritiek.



Popoludňajšie slalomové kolo na svahu Rumerlo sa nešlo v obrátenom poradí, takže ho otvorila Brignoneová, lenže vypadla už v tretej bránke. Boj o pódiové umiestnenia sa tak naostro začal až so Shiffrinovou, ktorá bezchybnou jazdou predviedla svoje slalomárske umenie. Curtoniová ani Ledecká na jej čas nemali nárok a zaváhala aj Gisinová, po výraznej chybe mala v cieli manko 0,89 s. Vlhová už mala na štarte informácie, ako išli súperky pred ňou. Zároveň však trať stále bola v dobrom stave, vďaka čomu mohla na tvrdom zľadovatenom snehu útočiť. Rozhodovalo sa medzi Američankou a Slovenkou, ktorá sa od úvodu vrhla agresívne, na prvom medzičase odstup mierne stiahla, ale na ďalších jej strata narástla a na Shiffrinovú to nestačilo. Striebro obhájila o tri stotiny pred Gisinovou.

Pozrite si ešte raz jazdu Petry Vlhovej v 1. kole kombinácie na MS

Správu budeme aktualizovať